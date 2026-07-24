大樂透第115000073期今（24）日晚間開出派彩結果，台彩表示，本期8.2億元頭獎未開出，目前大樂透邁入連續22槓，下期預估銷售3.3至3.5億元，7月28日頭獎累積金額預估上看9億元，再度創下第五屆最高頭獎總獎金紀錄。至於本期大樂透貳獎則開出3注，這些幸運兒分別誕生在台中市、屏東縣、新北市，將均分貳獎202萬5515元。
大樂透頭獎邁入第22槓！下期頭獎飆9億 今晚貳獎送3注
大樂透第115000073期晚間開獎，本期頭獎飆上8.2億元。不過，根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續22期槓龜，下期預估銷售3.3至3.5億元，7月28日頭獎累積金額預估上看9億元，為第五屆最高頭獎總獎金。
此外，今晚大樂透還開出了3注貳獎，這些幸運兒分別誕生在台中市、屏東縣、新北市，只差一個號碼就能拿到頭獎8.2億元，只簽中任5個+特別號，將均分貳獎202萬5515元，每一位平均獎金則是67萬5172元。
7月24日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
台中市南區工學里復興路一段412號1樓－大彩金彩券行
屏東縣屏東市新生里復興南路一段378號－好運源來彩券行
新北市三重區過圳街9之1號－李品蓁彩券行
🟡7月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：03、15、27、34、35、44，特別號40。
49樂合彩：03、15、27、34、35、44。
今彩539：05、17、27、29、36。
39樂合彩：05、17、27、29、36。
3星彩：5、4、0。
4星彩：3、1、0、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透第115000073期晚間開獎，本期頭獎飆上8.2億元。不過，根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續22期槓龜，下期預估銷售3.3至3.5億元，7月28日頭獎累積金額預估上看9億元，為第五屆最高頭獎總獎金。
此外，今晚大樂透還開出了3注貳獎，這些幸運兒分別誕生在台中市、屏東縣、新北市，只差一個號碼就能拿到頭獎8.2億元，只簽中任5個+特別號，將均分貳獎202萬5515元，每一位平均獎金則是67萬5172元。
7月24日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
台中市南區工學里復興路一段412號1樓－大彩金彩券行
屏東縣屏東市新生里復興南路一段378號－好運源來彩券行
新北市三重區過圳街9之1號－李品蓁彩券行
大樂透獎號：03、15、27、34、35、44，特別號40。
49樂合彩：03、15、27、34、35、44。
今彩539：05、17、27、29、36。
39樂合彩：05、17、27、29、36。
3星彩：5、4、0。
4星彩：3、1、0、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。