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美股週五（24日）開盤後各主要指數漲跌不一，道瓊工業指數從昨天的大跌中反彈，科技股為主的那斯達克指數則是持續疲軟。不過，漲幅或跌幅都不大，基本持平，投資人多空拉鋸交戰。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲174.33點或0.34％；標普500指數上漲12.13點或0.16％；那斯達克指數下跌56.337點或0.22％；費城半導體指數下跌274.01點或2.22％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.13％、 輝達下跌0.56％。昨日雪崩14％的特斯拉盤中又跌了0.77％，Alphabet則是有所反彈，上漲了0.77％。記憶體類股方面，美光下跌4.34％、SanDisk下跌5.02％，SK海力士ADR股價下跌5.69％，SpaceX股價則是下跌3.21％。根據《CNBC》報導，油價上漲態勢在24日停歇，這對華爾街來說是項好消息。雖然中東局勢未見緩和，美國總統川普表示正在考慮對伊朗發動「規模空前的打擊」，但布蘭特原油期貨價格回落到每桶97美元左右，下跌約3％，美國西德州原油期貨也跌至每桶90美元左右，下跌約2％。LPL Financial分析師特恩奎斯特（Adam Turnquist）表示，「雖然當前的部位並不保證油價會持續上漲，但這確實意味著，市場在最近這一波局勢升級時，對於『油價意外大漲』的準備嚴重不足。」他補充指出，「當市場情緒與持倉極度看空時，即便供應預期的惡化程度相當有限，也可能引發超乎預期的大幅價格反應」。美國銀行分析師哈特內特（Michael Hartnett）表示，追蹤美股科技巨頭的ETF近期苦苦掙扎，這種趨勢對市場普遍預期美國宏觀經濟繁榮向上的樂觀論構成威脅。哈特內特指出，「應對『繁榮預期』出現逆轉的最佳交易策略，應該是做多防禦性類股、高股息股及長天期債券，並做空銀行股、券商股、科技股與工業股」。