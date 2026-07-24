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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）日前落幕，「無敵艦隊」西班牙在延長賽以1：0擊退「衛冕軍」阿根廷，卻因雙方球員發生火爆衝突而失焦。FIFA（國際足總）隨後也展開了調查，並指示紀律檢察官，針對衝突進行調查。西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）接受國家國家電視台（TVE）專訪時首度回應此衝突，他透露當下自己與其他人一起慶祝，因此沒有看到過程，但德拉富恩特強調，阿根廷球員的舉止，是無法容忍且不可接受。西班牙在冠軍賽以1：0擊退阿根廷，奪下隊史第2冠，不過賽後卻發生激烈衝突。阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）與西班牙加西亞（Eric Garcia）及加維（Gavi）發生了肢體拉扯；而西班牙隊長羅德里（Rodri）在跑過阿根廷後衛莫利納（Nahuel Molina）身旁時，腹部遭到對方重擊。西班牙總教練德拉富恩特接受西班牙國家電視台（TVE）專訪時，首度談起此衝突，並透露自己當時正與其他人「一起慶祝」，因此第一時間並沒有看到衝突過程。德拉富恩特直言，阿根廷的行為絕對不能被允許，「無論如何，對於這層級的球員來說，我認為這是無法容忍且不可接受的。明明我在賽前幾天還一直在讚揚他們，而且他們擁有一位非常優秀的總教練。」德拉富恩特在接受TVE採訪時，特別讚揚了自己的球員應對該狀況時的表現，「我想強調，我們球員在面對那種攻擊與挑釁時的舉止，始終保持冷靜，展現出了真正專業的素養。」衝突事件發生後，FIFA決定啟動調查，但未透露調查人員的具體職權範圍，也沒有說明是否會要求西班牙球員及工作人員提供證詞。根據FIFA的紀律規章，特設檢察官有權請求啟動紀律程序，並建議對協會、俱樂部及個人採取紀律處分措施。《美聯社》指出，FIFA尚未給出任何案件處理的時間表。由於阿根廷隊在未來幾個月內並沒有排定的正式賽事，因此任何針對阿根廷球員的潛在禁賽處分將於何時執行，目前仍不清楚。