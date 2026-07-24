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▲陳庭妮、胡宇威今天無預警宣布迎來愛女誕生，夫妻倆正式升格新手爸媽。（圖／胡宇威臉書）

▲「真愛CP」陳庭妮（左）、胡宇威從偶像劇走向現實，兩人結婚3年如今正式升格為幸福的一家三口。（圖／陳庭妮IG）

胡宇威和陳庭妮今（24）日無預警在粉專發文同步報喜，宣布迎來兩人的第一胎女兒誕生，由於從懷孕到生產的過程完全沒有消息走漏，讓外界相當驚喜，不過因為各家媒體搶快報導，有小編誤植吳宇崴和女星大霈的合照，並獻上祝福，讓大霈哭笑不得地說：「忍了很久終於可以跟大家宣布了...」大霈在社群平台放上一張某家媒體的新聞照片截圖，上頭斗大的標題寫著「與胡宇威結婚3年迎寶貝女兒 陳庭妮備孕心聲曝光」，但附上的照片卻是胡宇威和大霈先前參加綜藝節目記者會的合照，對此，大霈自我挖苦說：「忍了很久終於可以跟大家宣布了...謝謝祝福！」該篇貼文發布5小時累計超過14萬瀏覽次數，網友笑說：「我錯亂了好大一下」、「難怪想說右邊怎麼怪怪的，還以為是AI作圖搞怪」、「想說女主不太對哈哈哈哈！」連小煜也幽默回應：「恭喜耶！原來你們...」大霈則回覆：「想不到吧！」還附上一顆愛心。大霈也貼心地幫誤用照片的小編緩頰，「哈哈哈哈哈哈！請大家輕鬆看待啦！我們三個都很喜歡這篇」、「辛苦也謝謝小編啦！讓我共享喜訊沾光了！」關於陳庭妮瞞過外界懷胎10個月，經紀人透露，陳庭妮其實在去年底宣傳電影《陽光女子合唱團》時就已經懷孕，當時因為未滿3個月所以沒有公開，期間她甚至照常工作、還挺著孕肚參加2月的路跑宣傳，身形依舊纖細，連《陽光》同片演員鍾欣凌也是日前才被告知，驚嘆「妮妮演技真的太好」。