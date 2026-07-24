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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（24）日在社群網站X上發布了個人的首則推文，分享了一封包括輝達、Meta、微軟等超過20家公司機構聯署的公開信，名為《開源權重與美國AI領導力》，強調開源AI能夠加強安全和網路安全，加速創新和普及，並保障國家主權。黃仁勳在X發文表示，「作為我的第一篇推文，我想分享輝達參與簽署的一封公開信，談談為什麼「開源模型（Open models）」如此重要。AI將翻轉每一個產業、賦能每一家企業，並由世界上的每一個國家共同建構」。黃仁勳強調，「開源模型能夠強化安全性與網路安全、加速創新與技術普及，並實現國家級的AI主權。這個世界既需要頂尖的封閉模型，也同樣需要頂尖的開源模型」。綜合外媒報導，黃仁勳分享的這封公開信目前已獲輝達、Meta、微軟、IBM、Palantir等企業聯署，信中強調開源權重模型有其風險，但不應透過禁令加以限制，而應用其來提升AI安全性和網路安全防護能力。