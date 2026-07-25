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洛杉磯道奇隊外野手塔克（Kyle Tucker）在去年休賽季以4年2.4億美元（當時約折合380億日圓）的超大型合約加盟。曾兩度榮獲銀棒獎、並於2023年拿下打點王的他，原本被寄予厚望能為道奇打線注入強大火力，然而本季至今表現卻極為掙扎。球迷更拿他與去年的「前任」外野手麥可·康佛托（Michael Conforto）做比較，質疑前者薪資貴了將近4000萬美元，產值卻沒好多少。康佛托在2024年休賽季以1年1700萬美元加盟道奇，但上季繳出的成績單相當慘淡，出賽場次138場（418打數83安打），打擊率1成99 ，OPS則是.637，全壘打12支，打點為36分。加權得分創造值（wRC+）：83（聯盟平均為100）。而本季至今，領著天價合約的塔克表現同樣不盡理想，出賽場次96場（347打數82安打），打擊率2成36，OPS.689，全壘打7支， 打點為48分，加權得分創造值（wRC+）：94面對塔克的迷航，許多道奇球迷忍不住悲觀表示：「考慮到領的薪水，塔克簡直比康佛托還要糟！」、「我們多花了4000萬美元買了另一個康佛托回來」、「道奇在簽高薪外野手這件事上真的毫無運氣可言」。但也有一派球迷持保留態度，「球季還很長」、「塔克的上限比康佛托高多了」、「也許塔克要到下個賽季才會展現真本事」。上賽季康佛托到了季後賽甚至連上場機會都沒有，如今塔克能否在季後賽及時覺醒，協助道奇隊完成世界大賽3連霸的偉業？這將成為他能否挽回道奇球迷評價的最大關鍵。