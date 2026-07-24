在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026），韓國國家隊首度啟用海外出生的混血球星卡斯特羅普（Jens Castrop），卻未給予足夠出賽時間，前2戰未出賽，第3戰替補出賽45分鐘，隨著韓國隊小組賽出局，卡斯特羅普黯然結束個人首次世界盃之旅。據《圖片報》報導，卡斯特羅普對韓國隊住宿、生活環境表達不滿，「全家人為了看我比賽一路跟過來，甚至請了1個月的假，但我既沒能上場比賽，也見不到家人，這當然是一件令人苦澀的事。」
卡斯特羅普選擇替韓國出賽 卻只獲得45分鐘上場機會
現年23歲的卡斯特羅普，父親是德國人、母親為韓國人過去曾入選德國各年齡層的國家青年隊。從效力於德乙紐倫堡時期起，他就受到了韓國足協會的關注；到了成人國家隊階段，卡斯特羅普選擇替韓國效力，成為首位在海外出生並代表韓國國家隊登上世界盃正賽舞台的混血球員，寫下了新的歷史。
然而，在他的生涯首屆世界盃中，他並未獲得充足的機會。卡斯特羅普在對陣捷克的小組賽首戰、以及對陣墨西哥的第2場比賽中都被列入替補名單，但最終都未能踏上草皮。直到小組賽最後一場對陣南非的比賽中，他才在下半場替補登場，完成了自己的世界盃首秀。
僅有短短的45分鐘，卡斯特羅普試圖透過積極的高位逼搶與身體對抗來扭轉局勢，但依然無法阻止韓國隊的敗局。最終，他的首屆世界盃在沒有任何一次先發、僅出賽1場且僅登場45分鐘的情況下黯然落幕。
卡斯特羅普不滿韓國隊住宿安排 家人請假1個月卻無法見面
結束世界盃行程並返回母隊門興格拉德巴赫（Borussia Mönchengladbach）後，卡斯特羅夫在訓練後的記者會上談到了大會經驗與新賽季的目標。卡斯特羅普表示，「透過世界盃我體驗到了很多事情，這絕對會是一次終生難忘的大賽。但在比賽層面上，並沒有照著我們所有人預期的方向發展，我自己對於大會的進行過程也並非完全滿意。」
不過卡斯特羅普對住宿與生活環境表達了不滿，韓國隊將大本營設在墨西哥瓜達拉哈拉，但球員們出於安全考量無法自由外出。卡斯特羅夫透露，「因為危險的理由，我們無法走到住宿地點外面。家族也只能在比賽結束後的2天內見面。」他接著吐露不滿，「全家人為了看我比賽一路跟過來，甚至請了1個月的假，但我既沒能上場比賽，也見不到家人，這當然是一件令人苦澀的事。其他球隊似乎停留在更好的區域，擁有更多的選擇。」
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現年23歲的卡斯特羅普，父親是德國人、母親為韓國人過去曾入選德國各年齡層的國家青年隊。從效力於德乙紐倫堡時期起，他就受到了韓國足協會的關注；到了成人國家隊階段，卡斯特羅普選擇替韓國效力，成為首位在海外出生並代表韓國國家隊登上世界盃正賽舞台的混血球員，寫下了新的歷史。
然而，在他的生涯首屆世界盃中，他並未獲得充足的機會。卡斯特羅普在對陣捷克的小組賽首戰、以及對陣墨西哥的第2場比賽中都被列入替補名單，但最終都未能踏上草皮。直到小組賽最後一場對陣南非的比賽中，他才在下半場替補登場，完成了自己的世界盃首秀。
僅有短短的45分鐘，卡斯特羅普試圖透過積極的高位逼搶與身體對抗來扭轉局勢，但依然無法阻止韓國隊的敗局。最終，他的首屆世界盃在沒有任何一次先發、僅出賽1場且僅登場45分鐘的情況下黯然落幕。
卡斯特羅普不滿韓國隊住宿安排 家人請假1個月卻無法見面
結束世界盃行程並返回母隊門興格拉德巴赫（Borussia Mönchengladbach）後，卡斯特羅夫在訓練後的記者會上談到了大會經驗與新賽季的目標。卡斯特羅普表示，「透過世界盃我體驗到了很多事情，這絕對會是一次終生難忘的大賽。但在比賽層面上，並沒有照著我們所有人預期的方向發展，我自己對於大會的進行過程也並非完全滿意。」
不過卡斯特羅普對住宿與生活環境表達了不滿，韓國隊將大本營設在墨西哥瓜達拉哈拉，但球員們出於安全考量無法自由外出。卡斯特羅夫透露，「因為危險的理由，我們無法走到住宿地點外面。家族也只能在比賽結束後的2天內見面。」他接著吐露不滿，「全家人為了看我比賽一路跟過來，甚至請了1個月的假，但我既沒能上場比賽，也見不到家人，這當然是一件令人苦澀的事。其他球隊似乎停留在更好的區域，擁有更多的選擇。」
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