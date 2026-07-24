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▲馬傑森和林襄日前在明星賽晚宴被拱公主抱、玩摸頭殺和磨鼻子。（圖／m_r_g_g_g Threads）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森穩定交往中，小倆口不時公開放閃光彈，今（24）日有網友發文表示，過去馬傑森和林襄同台亮相，男方的身高看起來與女方沒有差太多，沒想到，一查才發現馬傑森身高居然有180公分，意外引來林襄自首說：「我鞋子內建+5cm！」一名網友在社群平台發文寫下：「原來馬傑森身高有180？感覺跟林襄站在一起超顯矮欸...完全看不出來...」貼文一發布吸引其他網友議論，「謊報嗎」、「因為林襄也不是特別矮吧」、「職棒選手身高180不算高！」有趣的是，該篇貼文「釣出」林襄本人回覆：「可能是我比例好！沒啦！我鞋子內建+5cmㄎㄎ！」原來官方身高160公分的她，加了增高鞋墊後大約165公分，與官方身高180公分的馬傑森相差約15公分，網友笑虧林襄：「妳肯定是吃了什麼誠實豆沙包吧」、「確定只有5cm嗎」、「女主來回應～我的墨鏡呢？好白啊！」林襄作風向來坦蕩、直率，先前在實境節目《女孩好野》中，她和風田大玩互嗆遊戲，風田為了反擊林襄，脫口嗆「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄一聽激動站起來，直率地回：「我有200萬的臉，你有嗎？」該節目片段後來在各大社群平台瘋傳，網友追問林襄是否有天然的臉，她幽默直回「我沒有」，大方承認自己曾經花費鉅資進行醫美與微整形，高EQ且幽默的自嘲態度反而大獲網友好評。