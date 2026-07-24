我是廣告 請繼續往下閱讀

有意長期定居日本的外國人注意了，日本政府正進一步收緊外籍人士取得「永住許可」的資格條件。根據日本出入國在留管理廳公布的最新草案顯示，未來申請者除了年收入必須超過「日本在地家庭的平均水準」外，更對預估年金繳納與日語能力設定相當程度的門檻。根據《朝日新聞》報導，日本現行《出入國管理及難民認定法》規定，外國人申請永住許可必須符合三大基本要件：素行善良、具有獨立維持生計的能力、符合日本國之利益。而本次修訂重點針對第二與第三點進行大幅度「嚴格化」。最引人注目的是，入管廳將要求申請者的年收入原則上須高於「日本本國人家庭的平均年收入」；在年金部分，則要求申請者未來的預估年金領取額，必須達到「以高於日本家庭平均收入，連續投保厚生年金滿30年」方能達標的相應金額。這意味著，低薪或職涯中曾有長時間未投保厚生年金的外籍人士，未來取得永住權的難度將大幅提高。據了解，這項新版指南預計於今年10月1日正式生效，適用於明年4月起遞交的申請案。然而需要特別注意的是，針對「年收入水準」的審查標準，入管廳規劃將採取更為迅速的過渡措施，擬追溯適用於今年4月以後遞交的所有永住申請案。草案將在徵詢各界意見後正式定案，日本網友在相關報導底下一面倒地支持，紛紛留言表示，「我認為這些條件完全合理」、「我認為，不僅永久居留權的申請條件應該收緊，入籍申請的條件也應該收緊」、「非常好的提案，如果還不夠，以後可以再增加其他要求」。