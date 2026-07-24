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▲亞洲資產管理中心高雄專區成立滿週年，金管會主委彭金隆（左二）與行政院長卓榮泰（中）、高雄市長陳其邁（右二）共同見證專區運作1年的豐碩成果。（圖／金管會提供）

亞洲資產管理中心高雄專區成立週年，行政院長卓榮泰今（24）日在金管會主委彭金隆及高雄市政府陳其邁市長陪同下，共同見證專區推動成果。同時，國內多家金融業也同步公布進駐專區一年的成績單，其中國泰世華銀高資產客戶超過千名，累計財富管理規模逾新台幣千億元，而台北富邦銀行截至6月底專區客戶數較2025年底成長近300%，第一銀行專區業務客戶數突破400戶、資產規模AUM邁入500億元，玉山銀行專區財富管理業務投資餘額市佔近4成、授信融資餘額市佔逾1成。行政院長卓榮泰今日南下高雄出席「亞資中心高雄專區週年活動」，提到高雄專區累積初步成果，證明只要嘗試開始做、持續推動，就能逐步展現成效。亞資中心的政策正朝向「4年有變」的階段，期勉「4年有變」，更能達到「便」民、「遍」地開花及「遍」步全球。在專區永續的基礎上，未來政府將持續擴增試辦業務及推動資產管理專法，以高雄專區經驗為基礎逐步推廣至全台，提供民眾更便利的金融服務，打造更具國際競爭力的金融市場，吸引更多海外資金及人才來台發展。金管會也指出，目前高雄專區已有58家金融機構進駐，形成涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等業別的完整金融服務體系，多項試辦業務已展現初步成效，截至今（115）年6月底，銀行已於專區服務高資產客戶6214人，管理資產規模（AUM）達新台幣7281億元，其中財富管理業務客戶數427人，投資餘額達50億元；授信融資業務累計動撥4313件，貸款餘額達719億元；家族辦公室顧問業務累計服務189家，受託管理資產近915億元；協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶2件。至於投信投顧業推動未具證境外基金多通路試辦，已上架16檔產品，投資人持有金額近39億元。保險業創新型商品累計有效契約370件，總保費收入達70億元。此外，金融機構亦持續投入專業人才培育與延攬。因應亞洲資產管理中心政策推動，銀行及證券期貨服務事業已分別增聘545人及118人，其中銀行業預計至今年底增聘人數將達1066人，高雄專區部分則預計增聘252人，顯示高雄專區試辦成果已逐步轉化為市場動能，不僅帶動金融創新與資產管理業務持續發展，更吸引資金、人才及專業服務加速匯聚，逐步形塑具國際競爭力的資產管理生態。國泰金也公布進駐高雄專區一年成績單，其中國泰人壽與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，一年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣30億元，其中約有3成的高資客戶辦理保費融資。國泰世華銀行一年來已獲准21項試辦業務，目前已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元，也以國際級理財諮詢服務為核心，設置由總經與投資專家組成的CIO投資策略辦公室，協助高資產客戶在台灣即可完成全球資產配置與跨世代傳承規劃，並提供客製化財富管理服務，展現深耕高資產市場的決心。台北富邦銀行總經理郭倍廷也談到，亞資專區對台灣金融產業最大的意義，在於打造更具國際競爭力的財富管理環境，進一步吸引資金、人才及專業服務匯聚台灣。近年高資產客戶需求已從傳統投資理財，逐步延伸至全球資產配置、家族治理與財富傳承等全方位規劃，截至2026年6月底，北富銀專區客戶數較2025年底成長近300%，反映出高資產客戶對專區服務的肯定。富邦人壽也積極發展高資產客戶財富管理服務，打造涵蓋資產配置、風險保障、財富傳承及融資規劃的一站式解決方案。截至今年6月底試辦商品（不含國際保險業務分公司）已核實282件保單，保費收入達新台幣53.7億元。第一銀行「新興分行」開辦專區業務滿週年，專區業務客戶數突破400戶、專區資產規模AUM邁入500億元。玉山銀行在高資產業務推動總戶數已突破3000戶、資產規模更超過3000億元，在專區業務推動，財富管理業務投資餘額市佔率近4成、授信融資餘額市佔率逾1成。受惠於半導體與AI產業鏈的崛起，加速台灣財富累積，國內超額儲蓄已突破9兆元，玉山銀行今年也攜手KPMG Taiwan發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，預估至2026年全台資產達新台幣1億元以上的高端客群將突破12萬人，資產總規模更上看46兆元。家族世代交替與財富傳承需求日益增加，未來家族企業的核心將在於結合財務、人才與社會聲望的「家族資本」經營。