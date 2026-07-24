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NBA今夏最受矚目的自由球員懸案終於塵埃落定。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，高齡41歲的四屆MVP「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已同意與費城76人隊簽下一紙為期2年800萬美元（約新台幣2.58億元）的老將底薪合約，第二年為球員選項。經紀公司「Klutch Sports」也已正式發布聲明確認這筆震撼聯盟的簽約。詹姆斯隨後也在個人社群平台上發表長文，親自向球迷解釋做出加盟76人的心路歷程：「當上個賽季結束時，我以為自己真的要退役了。當時我還沒準備好官宣，我知道自己需要時間來決定，但我一度相當確定自己已經打了職業生涯的最後一場比賽。在最後一次賽後記者會上我很坦誠，我說我需要審視自己，確定自己是否依然熱愛這項運動。」詹姆斯在聲明中說：「我依然深深熱愛著籃球，而且我還有更多潛能可以奉獻。過去這幾週非常特別，我從未經歷過這種對未來毫無頭緒、能好好抽空思考的時光。過去這幾個月，我和所有我愛的人聚在一起，試圖理清一切。」詹姆斯進一步表示：「這是我職業生涯最後一次決定。我不是為了錢而去的，也不是為了家人。到了這個階段，我究竟是為了什麼而戰？我依然想要犧牲、想要付出努力、想要拚搏、想要競爭，並爭取再次體驗贏得總冠軍的感覺。我相信我可以幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能為新的球迷群體注入活力，並最後一次踏上這段不可思議的征程。謝謝洛杉磯。邁阿密我永遠愛你，而俄亥俄東北部永遠是我的家。」詹姆斯目前是NBA例行賽歷史得分王，生涯累積43,440分，並締造聯盟史上唯一得分、籃板、助攻皆突破1萬大關的空前紀錄。自從6月30日傳出詹姆斯通知洛杉磯湖人隊不會續約、正式結束在紫金軍團長達8年的生涯後，他的下一站就成為今夏NBA自由市場上最大的謎題。在過去長達3個多禮拜的思考期中，包括熱火、騎士、勇士、灰狼、金塊以及76人等隊都曾被列為熱門下家，甚至有許多傳聞都看好他加盟熱火與「字母哥」或是去到勇士與柯瑞（Stephen Curry）世紀大合體。然而，詹姆斯最終選擇以底薪加盟擁有恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）的費城76人，放棄了追求高薪的機會，純粹以「爭冠」為唯一目標。這筆降薪加盟不僅震撼全聯盟，也讓自由市場的連鎖效應正式解凍，76人也一躍成為新賽季東區最具威脅的爭冠強權。