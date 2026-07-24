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今夏自由市場最大懸念終於揭曉！根據ESPN知名記者Shams Charania引述Klutch Sports Group執行長富保羅（Rich Paul）的消息指出，NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已正式決定加盟費城76人（Philadelphia 76ers），雙方將簽下一份為期2年、總價值800萬美元且包含第二年球員選項的合約。消息一出震撼全聯盟，詹姆斯隨後也在個人社群平台連發3條貼文，親自解釋選擇76人的真正原因。詹姆斯在離開洛杉磯湖人後，其去向成為今夏休賽季最受關注的話題。這份合約無疑令人吃驚，因為它顯然不是由金錢所驅動。在職業生涯的這個階段，現年41歲的詹姆斯完全將重點放在衝擊生涯第5座總冠軍上，而費城76人給了他這個絕佳機會。這筆簽約將使詹姆斯與剛進入巔峰期的新生代球星＝馬克西（Tyrese Maxey）以及MVP級中鋒＝恩比德（Joel Embiid）聯手。詹姆斯依然是聯盟頂級的組織者，配合恩比德在禁區的宰制力與馬克西的速度與得分爆發力，讓76人一躍成為東區陣容最為均衡的爭冠熱門。在加盟消息公布後，詹姆斯隨即在個人X（前身Twitter）帳號上連發3條貼文，向全世界球迷吐露這段時間的心路歷程與最終選擇76人的原因。詹姆斯寫道，「當上個賽季結束時，我以為自己已經打完了。當時我還沒準備好對外宣布，我知道自己需要一些時間去認真做決定，但我相當確定那是我打的最後一場比賽。在最後一次記者會上我很坦誠，我說我需要審視自己，決定是否依然熱愛這項運動……」「……這是我最後的決定。我不是為了錢，也不是為了家人。在這個階段，我究竟是為了什麼而打球？我依然渴望犧牲、依然想付出努力、依然想拚搏、依然想競爭並贏球，並再次體驗奪得另一座總冠軍的感覺……」詹姆斯表示，「我相信自己能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能激勵新的球迷群體，並最後一次開啟這段不可思議的旅程。謝謝洛杉磯。邁阿密我永遠愛你，俄亥俄州東北部永遠是我的家！」詹姆斯的加盟，補足了76人過去幾年每每在季後賽深水區鎩羽而歸的豐富經驗與關鍵球處理能力。正如詹姆斯所言，這將是他職業生涯「最後一次開啟這段不可思議的旅程」。選擇費城不為名利，只為了純粹的競爭與對冠軍的渴望。他與恩比德、馬克西組成的全新三巨頭，預計將徹底改變新賽季東區乃至全聯盟的爭冠版圖。