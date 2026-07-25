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41歲超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定以2年800萬美元（第2年為球員選項）的老將底薪合約加盟費城76人（Philadelphia 76ers），這項震撼彈一舉登上全美熱搜第一。詹姆斯的到來不僅讓76人組成了星光熠熠的「超級四巨頭」，更讓球隊新賽季的奪冠機率一口氣飆升5%，一躍成為全聯盟奪冠呼聲第三高的球隊。詹姆斯宣佈加盟後，各家數據與博弈公司的奪冠賠率隨之大幅變動。76人在2026-27賽季的奪冠機率躍升了5個百分點，達到14%。這讓他們直接超越了衛冕軍紐約尼克（New York Knicks），在全聯盟中僅次於：奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）：22%聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）：20%費城76人（Philadelphia 76ers）：14%新賽季76人預計將擺出：馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯與恩比德（Joel Embiid）的先發陣容。這套被媒體譽為「銀河戰艦」的陣容，讓詹姆斯在例行賽能安心退居二線，保留體力到季後賽再全面爆發。針對詹姆斯的決定，《雅虎體育》記者凱文·歐康納（Kevin O'Connor）分析指出，選擇東區球隊是絕對正確的，但克里夫蘭騎士陣容實力孱弱，邁阿密熱火則缺乏外線投射能力。相比之下，76人擁有頂級天賦，即使恩比德的健康狀況存在隱憂，但球隊整體的戰力遠勝過騎士與熱火。此外，記者西格爾（Brett Siegel）透露，76人先前透過交易換來傑倫·布朗，是促成詹姆斯加盟的關鍵轉捩點。有趣的是，引發這一連串陣容變動的源頭，竟是因為波士頓塞爾提克最終未能交易得到「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。另一方面，騎士之所以在詹姆斯爭奪戰中出局，ESPN記者文斯·古德溫（Vince Goodwill）指出，詹姆斯原本希望能與前隊友凱里·厄文（Kyrie Irving）在克里夫蘭重聚。但達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）對交易厄文毫無興趣，這讓騎士失去了招募詹皇的最大籌碼。記者西德里（Evan Sidery）發文透露，詹姆斯在決定加盟76人之前，曾一度非常接近宣布退休。這意味著即將到來的第24個賽季，無疑將是這位傳奇巨星職業生涯的最後一年。上個賽季，詹姆斯場均上陣33.1分鐘，依然能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻、1.2抄截的全面數據，投籃命中率高達51.5%。正如詹姆斯本人在社群媒體上所述，到了生涯這個階段，他打球不再是為了金錢，而是渴望再次贏得總冠軍。帶著最後一次衝擊王座的決心，詹姆斯將在費城寫下職業生涯的最終章。