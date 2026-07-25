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隨著詹姆斯（LeBron James）確定以2年800萬美元加盟費城76人76人管理層的補強腳步並未停歇。根據知名記者西德里（Evan Sidery）報導，曾與詹姆斯一同在湖人隊奪冠的「教皇」肯塔維奧斯·考德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope），傳出即將與曼菲斯灰熊達成合約買斷，隨後極有可能跟隨詹姆斯的腳步加盟76人。雖然波普日前才執行了價值2160萬美元的球員選項，但處於重建期的灰熊隊目前球員名單嚴重超額。西德里指出，灰熊隊預計很快就會與波普商討買斷事宜。現年33歲的波普，上季場均貢獻8.4分、2.5籃板、2.7助攻與0.8抄截，投籃命中率為41.0%、外線命中率為31.6%。雖然近年體能出現下滑跡象，但他豐富的防守經驗與奪冠履歷，依然使他成為爭冠球隊眼中相當稱職的側翼老將。波普曾與詹姆斯在洛杉磯湖人共事過4個賽季，並在2020年迪士尼泡泡園區內幫助湖人隊奪得NBA總冠軍。波普頂級的3D側翼屬性與外線防守能力，曾是詹姆斯奪冠路上不可或缺的「帶刀侍衛」。值得一提的是，波普與詹姆斯同樣隸屬於Klutch Sports經紀公司，在詹姆斯確定落腳費城後，兩人在76人重聚的可能性大幅提升。在成功組建由馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯以及恩比德（Joel Embiid）組成的豪華先發後，76人計畫繼續運用老將底薪特例簽下1到2名替補球員，進一步鞏固球隊的板凳深度。若能順利以老將底薪簽下經驗豐富的波普，無疑將為76人的衝冠之路再添一道保險。