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NBA今夏最大咖自由球員詹姆斯（LeBron James）最終選擇加盟費城76人。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯與76人簽下2年800萬美元（約新台幣2.58億元）的老將合約，第二年握有球員選項。查拉尼亞加碼爆料這樁合作其實並非一開始就在詹姆斯的計畫中，而是在76人完成布朗（Jaylen Brown）的交易後，情勢才出現戲劇性轉變。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，詹姆斯原本並沒有加盟76人的打算，但在費城完成今夏另一筆重磅補強、成功網羅明星前鋒杰倫．布朗（Jaylen Brown）後，球團才開始重新評估追逐詹姆斯的可能性，也讓這樁交易意外成為改變自由市場版圖的「蝴蝶效應」。查拉尼亞指出，76人在成功補進布朗後，球團認為已具備足以衝擊總冠軍的核心陣容，因此正式展開對詹姆斯的招募行動。根據《ESPN》記者麥曼納敏（Dave McMenamin）報導，76人3大主力球星馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新加盟的布朗，都直接加入這場招募大戰，說服詹姆斯加盟，其中馬克西扮演最重要的角色。馬克西與詹姆斯同屬經紀公司「Klutch Sports」旗下球員，兩人私交深厚，馬克西過去更曾公開稱呼詹姆斯是自己的「大哥」，這層關係也成為76人最重要的招募優勢之一。詹姆斯最終選擇費城，也讓不少資深媒體人跌破眼鏡。《ESPN》知名球評A.史密斯（Stephen A. Smith）就在《First Take》節目中坦言，消息曝光當下他最大的感受只有一個字：「震驚」。史密斯表示，他一直認為若詹姆斯決定重返東區，最有可能的去處應該是家鄉球隊克里夫蘭騎士，而不是76人：「我原本認為，如果他回東區，就一定會回家，不會把自己的動向吊著騎士，最後卻選擇其他球隊。加盟費城，真的是震驚中的震驚。」隨著詹姆斯正式加盟，76人新賽季將組成恩比德、布朗、馬克西與詹姆斯的豪華核心，瞬間躍升為東區最受矚目的爭冠熱門之一。