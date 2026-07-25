多家外媒如《ESPN》、《The Athletic》都曾撰文分析，認為詹姆斯不太可能選擇勇士，主因與他生涯極度在意「生涯故事性」有關，「勇士是詹姆斯一生之敵，如果有機會拚冠那還有可能，但加盟勇士的下場可能是止步次輪，這對詹姆斯而言沒有意義。」

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此外，個人聲譽、歷史定位都會影響其生涯故事性，這始終是詹姆斯考量下家的重中之重。

高齡41歲NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James），昨日凌晨宣布2年800萬美元加盟費城76人。想當初外媒吵得沸沸揚揚的詹姆斯降臨勇士、與柯瑞（Stephen Curry）聯手拚冠的美夢化為泡影，實際上，詹姆斯稍早加盟76人後，於社群X連發3篇文，證實這是他生涯的「最後決定」，明確表示這次簽約不為金錢、不為家庭，純粹為了最後一次衝擊總冠軍。隨著詹姆斯動向塵埃落定，先前苦苦等待、甚至不惜打亂陣容布局的勇士正式宣告出局，《ESPN》、《The Athletic》與《CBS Sports》等媒體，發布多篇結果近日消息的分析文，指出，詹姆斯最終謝絕灣區、狠狠拒絕在生涯最後與柯瑞聯手的原因。報導中指出，勇士雖然擁有柯瑞與格林（Draymond Green）這對奪冠老搭檔，但球隊目前面臨極其嚴重的陣容隱憂，主力鋒線巴特勒（Jimmy Butler）仍在進行ACL復健，穆迪（Moses Moody）因膝傷手術，可能面臨2026-27球季大半報銷，再加上柯瑞也已年滿38歲，勇士上季僅打出37勝45敗，無緣季後賽，幾乎沒有太多奪冠機會。相比之下，費城在休賽季發動震撼交易獲得布朗（Jaylen Brown），組成以恩比德（Joel Embiid）、布朗、馬克西（Tyrese Maxey）為核心的超強陣容，此外76人也在競爭力相對較弱的東區，對詹姆斯而言，76人無疑是加盟選擇中，最接近總冠軍的球隊。勇士與詹姆斯2015至2018年連續4年在總冠軍賽交手，是詹姆斯生涯最具代表性的宿敵。若在生涯暮年選擇「投靠」昔日宿敵，勢必會引發巨大的輿論爭議與「抱團質疑」，如果勇士有望奪冠還有可能，但目前的勇士已經像是風中殘燭。同樣反觀加盟76人，不僅能讓詹姆斯重返競爭壓力較小、奪冠機率更高的東區，還能與現任76人籃球運營總裁、同樣來自俄亥俄州東北部的老交情麥克·甘西（Mike Gansey）重聚，在東岸開啟全新的篇章。據Shams Charania等權威記者報導，76人為爭取詹姆斯展現出極高誠意。，不僅馬克西、恩比德以及布朗，皆親自對詹姆斯進行跨海招募，團隊一致的奪冠渴望打動詹姆斯，這讓他願意一口氣放棄上季高達5200萬美元的頂薪身價，以極大幅度的降薪加盟，好讓76人維持團隊陣容深度。