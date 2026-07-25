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投資人持續觀望中東衝突最新進展、一邊消化科技企業財報之際，晶片股遭遇新一波拋售潮，週五美股收盤漲跌互見，道瓊工業指數、標普500指數雖收漲，那斯達克指數、費城半導體指數卻收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，巴基斯坦據報正在探索重啟美伊談判途徑，以結束這場持續近5個月的戰爭，消息帶動國際油價從高位滑落，稍稍激勵了投資人信心。然而，科技股表現普遍不太理想，拖累美股主要指數走勢分化。24日收盤，美股道瓊工業指數上揚235.60點或0.46%，收51947.25點；標普500指數微漲3.68點或0.05%，收7411.98點；科技股為主的那斯達克指數下跌161.87點或0.64%，收24975.82點；費城半導體指數則挫跌524.95點或4.25%，收11818.89點。焦點個股方面，英特爾（Intel）週五收盤股價跌7.9%，美光（Micron Technology）急瀉7%，高通（Qualcomm）回吐2.4%，SK海力士（SK hynix）亦ADR大跌8.8%。馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX進行星艦V3 （Starship V3）火箭試飛前夕，股價又跌2.7%，創IPO以來的新低，本週累計已跌7.2%。油價部分，西德州原油期貨（WTI）回落約3%，每桶收報89.31美元；布蘭特期油下跌近4%，每桶收報96.78美元。