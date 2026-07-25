全球知名富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的企業，如特斯拉（Tesla）和SpaceX，本週股價均出現下跌，其中特斯拉更是遭遇了自2022年以來最嚴重的暴跌，導致他身家財富縮水逾千億美元，外媒形容這週對他而言，是相當艱難的1週。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，特斯拉本週股價重挫18%，週五每股收在313.03美元，創下自2022年以來最嚴重的單週跌幅，主要是因為這家電動車大廠週三公布的第2季財報，獲利低於預期，在無人駕駛計程車、人形機器人和巨型晶片製造廠等未來項目投入的巨資，明顯給公司的現金流帶來壓力。
Argus Research的分析師坦言，預計特斯拉的獲利成長將因此延緩，短期內無法給股東帶來顯著回報並實現持續的利潤增長。報導提到，特斯拉股價自今年以來已下跌約30%，是科技巨頭中表現最差的股票。
此外，馬斯克旗下的SpaceX股價也持續下跌，在進行星艦V3（Starship V3）火箭試飛前夕，股價下滑2.7%，每股收在115.07美元，創上月IPO以來新低，本週累計已跌7.2%。
2家公司股票接連下滑，使馬斯克的財富蒸發了約1300億美元，然而就在幾週前，他才剛剛成為世界首位兆元富翁，他本人週五都忍不住在X平台上發文自嘲，打下：「（前）兆元富翁。」
事實上，也不只是特斯拉和SpaceX，美股「科技七雄」本週四都遭遇自2025年4月關稅風暴以來的最大單日跌勢，市值合計蒸發7970億美元，投資人信心遭受重擊。
分析認為，大型科企大舉增加AI支出，引發投資人對投資回報的疑慮，加上伊朗戰事升高、油價上漲，科技股賣壓全面擴大。市場正密切關注亞馬遜、Meta、微軟下週即將公布的財報，資本支出與AI投資回報預計仍會是焦點，能否穩住這波賣壓，備受矚目。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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Argus Research的分析師坦言，預計特斯拉的獲利成長將因此延緩，短期內無法給股東帶來顯著回報並實現持續的利潤增長。報導提到，特斯拉股價自今年以來已下跌約30%，是科技巨頭中表現最差的股票。
此外，馬斯克旗下的SpaceX股價也持續下跌，在進行星艦V3（Starship V3）火箭試飛前夕，股價下滑2.7%，每股收在115.07美元，創上月IPO以來新低，本週累計已跌7.2%。
2家公司股票接連下滑，使馬斯克的財富蒸發了約1300億美元，然而就在幾週前，他才剛剛成為世界首位兆元富翁，他本人週五都忍不住在X平台上發文自嘲，打下：「（前）兆元富翁。」
分析認為，大型科企大舉增加AI支出，引發投資人對投資回報的疑慮，加上伊朗戰事升高、油價上漲，科技股賣壓全面擴大。市場正密切關注亞馬遜、Meta、微軟下週即將公布的財報，資本支出與AI投資回報預計仍會是焦點，能否穩住這波賣壓，備受矚目。
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