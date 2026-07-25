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▲恩熙俊（右）擔任瘦子2場婚禮的主持人。（圖／恩熙俊IG@jengsu）

▲焦凡凡分享瘦子與Jennifer的婚紗照。（圖／焦凡凡IG@fan0914fan）

▲王陽明與蔡詩芸夫妻還有邱澤都有去喝喜酒。（圖／王陽明IG@sunnyboyyy）

頑童成員瘦子與妻子Jennifer早在2022年就登記結婚，並育有兩女，原定的婚禮日期因疫情延期，直到今年才補辦。兩人日前剛結束峇里島的浪漫海島婚宴，昨（24）日晚間又於台北萬豪酒店豪氣補辦台灣場。現場席開近50桌，幾乎半個演藝圈都到場，張震嶽、熱狗、邱澤、王陽明、林志穎等大咖星友都是座上賓，場面相當盛大。瘦子與Jennifer上個月底才舉辦海島婚禮，昨晚又回到台北萬豪飯店，再辦一場隆重婚宴，邀請未能遠赴海外的親友同樂。從賓客焦凡凡的IG限時動態可以看到，這場婚宴規格超高，處處可見新郎對愛妻與賓客的細心與重視，還有華麗香檳塔，讓婚禮精緻度拉滿。而台北場婚宴除了浪漫，更融合了頑童獨特的街頭潮流靈魂。瘦子特別在現場打造了昔日與團員大淵於木柵共同經營、現已停業的經典酒吧「MadeMan」招牌，甚至搬來遊戲機台，將酒吧玩樂的氛圍融入到婚宴中，主持人則是YouTuber兼瘦子好友恩熙俊。這場婚禮還展現了瘦子在演藝圈的極佳人緣。除了同門大師兄張震嶽、上次因工作缺席海島場的MC HotDog熱狗，以及頑童戰友大淵與小春全數到齊外，現場更匯聚了娛樂圈各路巨星。座上賓包括邱澤、林志穎、王陽明與蔡詩芸夫婦、婁峻碩與焦凡凡夫婦、高爾宣與芮德夫婦、八三夭阿璞、王耀慶、阿達、美麗本人、國蛋、J.Sheon、KID、HowZ等人，眾多大咖賓客親自現身送上祝福。