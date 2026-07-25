紅霞颱風持續往廣東前進，預計明（26）日凌晨在中國汕頭至香港之間登陸，氣象專家吳德榮表示，今（25）日受到紅霞外圍雲系影響風雨不小，台灣降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東應慎防雨災，北部受到的影響較輕微，白天依舊高溫炎熱，最高溫上看37度。此外，氣象署預計早上8點30分解除海上颱風警報，10縣市發布8級強風警報。
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，最新中央氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕度颱風紅霞目前位於巴士海峽西部，持續往西北西移動，之後將略轉西北、朝中國廣東沿海前進，預計明日凌晨在汕頭至香港之間登陸。
吳德榮指出，紅霞接下來行經海域的「海洋熱含量」（Ocean Heat Content）逐漸降低，將限制颱風增強幅度；登陸後受到陸地地形破壞，強度也會逐步減弱。至於後續是否還有新颱風，各國模式模擬顯示，下半週可能再有熱帶系統發展，雖然預測行進方向仍有差異，但系統距離台灣遙遠，之後也將北轉，現階段研判對台灣沒有威脅。
花蓮以南雨勢最猛！北部影響小、極端高溫仍達37度
最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日受到紅霞外圍雲系影響，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，其中花蓮以南及屏東雨勢最明顯。中部地區偶爾也有局部短暫陣雨，北部受到颱風影響相對輕微，白天仍以晴朗炎熱天氣為主，局部地區可能出現37度極端高溫。今日各地氣溫北部26至37度、中部25至36度、南部24至35度、東部23至35度。
紅霞走後雨還沒停！下週後半段轉晴熱
最新模式模擬顯示，明日紅霞逐漸遠離，不過外圍水氣仍會影響台灣，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨範圍也可能擴及其他地區。下週一（27日）：受到偏南風及紅霞殘餘水氣影響，東南部、南部仍有局部降雨，午後其他地區也有局部雷雨發生機率。
下週二、三（28日、29日）水氣稍微減少，東南部及南部偶爾有局部短暫降雨，午後雷雨主要出現在山區，部分鄰近平地也可能受到影響，各地未降雨前仍然偏熱。下週四至週六（7月30日至8月1日）水氣進一步減少，太平洋高壓稍微增強，大氣逐漸趨於穩定，各地大多恢復晴朗炎熱，午後山區仍有局部雷雨發生機率。
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花蓮以南雨勢最猛！北部影響小、極端高溫仍達37度
最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日受到紅霞外圍雲系影響，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，其中花蓮以南及屏東雨勢最明顯。中部地區偶爾也有局部短暫陣雨，北部受到颱風影響相對輕微，白天仍以晴朗炎熱天氣為主，局部地區可能出現37度極端高溫。今日各地氣溫北部26至37度、中部25至36度、南部24至35度、東部23至35度。
最新模式模擬顯示，明日紅霞逐漸遠離，不過外圍水氣仍會影響台灣，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨範圍也可能擴及其他地區。下週一（27日）：受到偏南風及紅霞殘餘水氣影響，東南部、南部仍有局部降雨，午後其他地區也有局部雷雨發生機率。
下週二、三（28日、29日）水氣稍微減少，東南部及南部偶爾有局部短暫降雨，午後雷雨主要出現在山區，部分鄰近平地也可能受到影響，各地未降雨前仍然偏熱。下週四至週六（7月30日至8月1日）水氣進一步減少，太平洋高壓稍微增強，大氣逐漸趨於穩定，各地大多恢復晴朗炎熱，午後山區仍有局部雷雨發生機率。
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