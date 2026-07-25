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▲李棟旭將粉絲引導到沒車的地方，擔心粉絲安危。（圖／翻攝自小紅書＠巧克力味的其其）

韓星李棟旭近日帶著韓劇《殺人者的購物中心2》回歸，日前出席記者會時，他看到女主角金慧峻穿短裙，刻意走到女方身前遮擋，等她坐下蓋好毛毯後，才回到自己的位置上，此舉被粉絲稱讚超暖。而李棟旭不僅對同事如此貼心，對粉絲也一樣溫柔，他在街頭幫粉絲簽名時，會將人引導到沒車的地方，貼心提醒後面有來車，如此紳士的個性被讚爆。《殺人者的購物中心2》20日在首爾舉行盛大發布記者會，男主角李棟旭、女主角金慧峻以及日星岡田將生全都到場，接受訪問。當時李棟旭貼心幫金慧峻拿起放在椅子上的麥克風，方便她入座，又刻意站在金慧峻身前，等她坐下、在大腿上蓋好毛毯後，李棟旭才接著走回自己的位置，顯然是怕穿著短裙的金慧峻入座的過程中不小心走光，相當貼心。粉絲看到李棟旭的舉動也讚爆，紛紛留言：「有些人的紳士舉止就是很本能的、很自然而然的」、「他真的好讚⋯⋯態度冷冷的表現得什麼都不在乎沒興趣，但都會冒出非常貼心的舉動」、「我超貼心的歐巴」、「是本能反應，比任何刻意營造的紳士行為都真實」。其實李棟旭不光對演員同事們貼心，對粉絲也是關懷備至，日前在小紅書上，也有粉絲分享李棟旭私下暖舉。他當時站在路邊幫粉絲簽名，邊簽還邊注意來車，默默走到沒車的地方後，又對著粉絲說：「要下雨了，趕緊回家」。可見他非常擔心粉絲安危，讓粉絲全都淪陷在他溫柔的魅力中，大讚李棟旭讓人安全感十足。而《殺人者的購物中心2》已在7月22日於Disney+獨家播出，第2季全劇共8集，每週三更新2集，預計8月12日就會迎來大結局。該劇講述大學生鄭智安（金慧峻飾）在叔叔鄭進灣（李棟旭飾）死後，意外發現叔叔經營著一間販售殺手工具的購物中心；智安隨後被叔叔的仇人追殺，逃過種種危機成長後，才發現叔叔根本沒死，兩人第2季將正式聯手與宿敵開戰。