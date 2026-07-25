全球目光緊盯美伊戰爭之際，有外媒引述大宗產品分析師警告，東歐地緣政治局勢也在急劇惡化，從紅海、荷姆茲海峽到黑海，全球最關鍵的幾條能源運輸咽喉要道，衝突都在同步發生，原油運輸船隊正面臨多方襲擊，導致全球能源供應鏈受到嚴重擠壓，油價持續波動。
一、 荷姆茲海峽與波斯灣：威脅持續擴大
聯合國國際海事組織（IMO）的數據顯示，自今年3月1日以來，波斯灣、荷姆茲海峽及阿曼灣一帶，已有超過60艘商船遇襲，造成至少17名海員死亡，數十人受傷。
美軍對伊朗目標發起連續多日的打擊行動，而伊朗及其武裝力量則持續針對通道內的船隻，進行干擾與打擊，儘管美軍試圖維持航行自由，但通航風險與航運成本已顯著激增。
二、 紅海與曼德海峽：葉門胡塞組織襲擊沙烏地油輪
在荷姆茲海峽航路受阻後，沙烏地阿拉伯原先試圖依賴紅海路線進行出口轉運。然而，受伊朗支持的葉門胡塞武裝組織發動襲擊，擊中了2艘沙烏地大型油輪，使得紅海航道的風險急劇上升。
儘管亞洲買家與多家航運公司，已開始討論全面改道繞行的備案，但這也意味著每趟航程的成本將暴增，除了時間要多出數週以外，還有高達數百萬美元的燃料、保險費用。
三、 黑海地區：裏海管道終端暫停裝運
俄烏戰事持續超過4年，雙方互襲不減反增，烏克蘭近日表示，已在亞速海、黑海襲擊了150多艘與俄羅斯影子艦隊有關的油輪、貨船和其他船隻。
黑海海域的無人機／船隻襲擊事件頻傳，導致裏海石油管線（Caspian Pipeline Corporation，簡稱 CPC）暫停在俄羅斯新羅西斯克港（port of Novorossiysk）裝載油輪，危及了哈薩克的石油生產。
報導提到，裏海石油管線是哈薩克原油最大的出口管道，約佔哈薩克原油出口量的80%，如今停擺，除了讓這個中亞國家被迫削減石油產量以外，也進一步加劇了歐洲與全球市場的原油短缺。
四、 市場影響：滯脹疑慮再起
能源分析師警告，3條主要通道（荷姆茲海峽、曼德海峽、黑海）同時出現供應瓶頸，正引發嚴重的商品供應擠壓。油價高漲、原油短缺，不僅推高了全球物流成本，也讓市場對通膨回升及經濟「滯脹」（Stagflation）的隱憂，再度籠罩金融市場。
原文連結：Oil shipments are under attack on multiple fronts as fighting escalates in Red Sea, Hormuz and Black Sea
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聯合國國際海事組織（IMO）的數據顯示，自今年3月1日以來，波斯灣、荷姆茲海峽及阿曼灣一帶，已有超過60艘商船遇襲，造成至少17名海員死亡，數十人受傷。
美軍對伊朗目標發起連續多日的打擊行動，而伊朗及其武裝力量則持續針對通道內的船隻，進行干擾與打擊，儘管美軍試圖維持航行自由，但通航風險與航運成本已顯著激增。
二、 紅海與曼德海峽：葉門胡塞組織襲擊沙烏地油輪
在荷姆茲海峽航路受阻後，沙烏地阿拉伯原先試圖依賴紅海路線進行出口轉運。然而，受伊朗支持的葉門胡塞武裝組織發動襲擊，擊中了2艘沙烏地大型油輪，使得紅海航道的風險急劇上升。
儘管亞洲買家與多家航運公司，已開始討論全面改道繞行的備案，但這也意味著每趟航程的成本將暴增，除了時間要多出數週以外，還有高達數百萬美元的燃料、保險費用。
三、 黑海地區：裏海管道終端暫停裝運
俄烏戰事持續超過4年，雙方互襲不減反增，烏克蘭近日表示，已在亞速海、黑海襲擊了150多艘與俄羅斯影子艦隊有關的油輪、貨船和其他船隻。
黑海海域的無人機／船隻襲擊事件頻傳，導致裏海石油管線（Caspian Pipeline Corporation，簡稱 CPC）暫停在俄羅斯新羅西斯克港（port of Novorossiysk）裝載油輪，危及了哈薩克的石油生產。
報導提到，裏海石油管線是哈薩克原油最大的出口管道，約佔哈薩克原油出口量的80%，如今停擺，除了讓這個中亞國家被迫削減石油產量以外，也進一步加劇了歐洲與全球市場的原油短缺。
四、 市場影響：滯脹疑慮再起
能源分析師警告，3條主要通道（荷姆茲海峽、曼德海峽、黑海）同時出現供應瓶頸，正引發嚴重的商品供應擠壓。油價高漲、原油短缺，不僅推高了全球物流成本，也讓市場對通膨回升及經濟「滯脹」（Stagflation）的隱憂，再度籠罩金融市場。
原文連結：Oil shipments are under attack on multiple fronts as fighting escalates in Red Sea, Hormuz and Black Sea