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▲蘿莉塔過去是老高的死忠粉絲。（圖／綜藝媽咪 蘿莉塔FB）

擁有百萬訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」日前因停更及取消直播引發關注，近期雖更新影片，卻因標題簡體字、語速變快等差異被質疑使用AI製作或換人經營，不過也有網友認為善用工具屬正常。女星蘿莉塔對此則坦言感到失落，「我覺得老高本人或許好好的，但帳號應該不是他了」，表示已退訂支持多年的會員。蘿莉塔日前在臉書發文，透露：「我剛剛退掉老高的會員了，我覺得老高本人或許好好的，但帳號應該不是他了。雖然我一個月才付100（元）只是小會員啦，也付了好幾年了，而且五歲抬頭的商品支持了不少，真傷心」。蘿莉塔坦言自己已經無法繼續支持老高，所以選擇退出會員，她的看法也引起粉絲討論，大家紛紛留言：「也可能是財富自由，賣帳號給別人使用，單純收利潤就能糊口」、「妳已經很仁慈了，這麼晚退」、「感覺已經不是本人了…身為8年的老高粉，從 KUAIZERO跟老肉一起的時候追到去年，這兩期內容讓人應該是被控制了，而且竟然是簡體字」。老高與小茉的頻道過去經常分享大量科學知識、預言，還有外星人、玄學等內容，吸引600萬粉絲訂閱，還創立了分級會員制度，製作會員影片，收入頗豐。但去年底開始，兩人因愛犬「力氣」過世，選擇暫時停更頻道，今年1月回歸後，老高的影片風格就變了。過往老高與小茉會一起露臉，以老高說故事，小茉旁聽的方式進行。但新影片卻只剩下老高的旁白，且看不到他本人，後續影片雖然小茉也有「獻聲」，但同樣也沒露臉，讓粉絲因此猜測夫妻倆離婚甚至出現老高逃稅被抓的說法。儘管老高一一否認，但這些輿論仍持續延燒，讓人懷疑頻道是否易主。