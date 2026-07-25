我是廣告 請繼續往下閱讀

歐盟執行委員會（European Commission）23日宣布，針對美國科技巨頭Alphabet旗下的谷歌（Google），開出8.9億歐元（約10億美元、323億元新台幣） 的天價罰單，理由是涉嫌違反歐盟《數位市場法》。美國總統川普（Donald Trump）對此表達不滿，批評對方「掠奪」美國企業，放話要讓歐盟付出非常大的代價，將即刻根據《貿易法》第301條展開調查。川普當地時間週五晚上在自家社群平台發文，怒斥對方「又來了」，故技重施、將矛頭直指美國頂尖企業，之前已經毫無理由的處以蘋果公司150億美元罰款、罰了Meta 30億美元、亞馬遜25億美元，外加其他企業；現在，又在沒有給出任何合理解釋的情況下，對谷歌罰款10億美元，谷歌累計被罰金額已超過180億美元。川普聲稱，歐盟這種違法、帶有嚴重歧視性的處罰行為，始於前總統拜登（Joe Biden）執政的第1年，但絕不會在他執政期間持續下去，強調美國不是、也不會成為歐洲的提款機，絕不允許歐洲肆意榨取美國利益。最後，川普放話將立即啟動301調查，徹查這種「掠奪」美國企業乃至美國納稅人的行為，警告歐盟必將為這種非法、不道德的行為付出慘痛代價，並預計在最短的時間內對其徵收高額關稅。據悉，歐盟本次針對Google的處分，是《數位市場法》生效以來開出的第三波重罰，此前蘋果與Meta已於去年4月分別遭到該法裁罰，此次裁決無疑讓美歐之間的貿易緊張關係雪上加霜。在川普祭出威脅之前，Google已針對此裁決提出嚴正抗議，不排除將歐盟執委會告上法庭。Google全球事務總裁沃克（Kent Walker）怒批這根本無關公平競爭，而是由一小群自私的投訴者所驅動的「產品退化」，最終承擔傷害的是歐洲的企業與消費者。面對美國的怒火，歐盟反壟斷主管里貝拉（Teresa Ribera）則強調，當局的責任、義務，是確保法律得到充分尊重與執行；歐盟科技主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）也指出，《數位市場法》旨在確保市場擁有公平競爭的環境，這些裁決是為了確保競爭機制依然有效。