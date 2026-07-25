我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來降雨趨勢顯示，24日晚間至25日花東、恆春半島慎防豪雨，南部及新竹以南午後也可能出現局部大雨或雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

氣象署估8:30解除海警

全台降雨機率高 新竹以南午後也防大雨

北部焚風高溫上看36度 10縣市防8級強陣風

多處海面有3公尺以上大浪 避免前往海邊觀浪

紅霞暴風圈正掠過台灣南方近海，中央氣象署表示若後續行進方向沒有特殊變化，。不過，颱風外圍環流仍持續影響，台東縣、恆春半島今天有局部豪雨機率，午後中部以北有雷雨、新竹以南有大雨，根據氣象署颱風警報資料，輕度颱風紅霞今天清晨5時中心位於鵝鑾鼻西南方約280公里海面，朝西北西轉西北方向移動，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風暴風半徑180公里、十級風暴風半徑60公里。氣象署指出，紅霞過去3小時暴風圈略為擴大，目前暴風圈正掠過台灣南方近海，對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽構成威脅。由於颱風接下來行經海域的環境仍有利發展，強度仍有稍微增強、暴風圈持續擴大的趨勢，未來將通過東沙島附近海面，朝中國廣東一帶前進。氣象署表示，若紅霞行進方向沒有特殊變化，預計今天上午8時30分解除海上颱風警報。即使海警解除，颱風外圍環流仍會持續影響台灣，氣象署已針對台東縣及恆春半島發布豪雨特報，屏東山區、花蓮地區、綠島及蘭嶼則有局部大雨機率。今天受紅霞外圍環流影響，花東及恆春半島降雨較為持續且明顯，南部地區及澎湖也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的可能。基隆北海岸、大台北、宜蘭及各地山區有局部短暫陣雨，其他中部以北地區雖以多雲到晴為主，但午後仍有雷陣雨發展，新竹以南地區不排除出現局部大雨。各地天氣仍不穩定，外出建議攜帶雨具。明（26）日南方雲系北移，東部、東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島有局部大雨機率；其他地區午後也須留意雷陣雨及局部大雨。氣溫方面，今天西半部高溫約33至36度，東半部約31至33度。受颱風外圍環流沉降影響，北部地區有焚風發生的機率，台北市、新北市及桃園市發布高溫黃色燈號，局部高溫可能達36度以上，外出應注意防曬並適時補充水分。海象部分，今天巴士海峽、東南部、西南部、北部及澎湖附近海面容易出現3公尺以上大浪；東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島、西南部沿海及澎湖則有長浪發生的機率。氣象署提醒，雖然紅霞逐漸遠離台灣，但沿海風浪仍大，民眾應避免前往海邊觀浪、戲水或從事其他海上活動，航行及作業船隻也應持續嚴加戒備。