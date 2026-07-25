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隨著41歲的超級巨星詹姆斯（LeBron James）確定以2年800萬美元合約加盟費城76人（Philadelphia 76ers），賓夕法尼亞州掀起一陣狂熱風暴。為了慶祝這位未來籃球名人堂球星的降臨，賓州州長喬什·夏皮羅（Josh Shapiro）於美國時間24日正式簽署官方宣告，將2026年7月24日訂為賓州的「詹姆斯日」（LEBRON JAMES DAY）！身為76人隊死忠球迷的賓州州長喬什·夏皮羅，在獲悉詹姆斯簽約消息後幾小時內，便在社群平台上公開了這項特別的宣告。夏皮羅在貼文中興奮地寫道：「憑藉我身為偉大的賓夕法尼亞州州長以及一名76人隊死忠球迷所被賦予的權利……我在此宣布今天為『詹姆斯日』！」這份官方宣告中詳細列出了詹姆斯在職業生涯23個賽季以來所累積的無上榮譽，包含奪得4座NBA總冠軍以及22次入選明星賽。從克里夫蘭騎士隊出道，到邁阿密熱火隊與洛杉磯湖人隊建立榮耀，如今詹姆斯將在費城展開他傳奇生涯的最後章節，設法幫助自1983年後就未曾奪冠的費城重回榮耀。現年41歲、即將邁入第24個賽季的詹姆斯也在個人X（前身Twitter）上發表多篇貼文，談到了這次自由市場的心路歷程。他坦言過去幾週非常特別，讓他有時間靜下心思考未來。詹姆斯強調，這次加盟76人絕對不是為了金錢或家人，而是單純為了競爭：「在這個階段，我究竟是為了什麼而打球？我依然想去犧牲、去努力、去拚搏、去競爭並贏得勝利，再次體驗贏得另一座總冠軍的感覺。」隨著詹姆斯的加入，76人組成了由恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）以及新埃奇庫姆（VJ Edgecombe）搭配詹姆斯的超豪華先發陣容。雖然詹姆斯與新團隊仍需要時間磨合並建立默契，但這套兼具高籃球智商與頂級天賦的陣容，已讓整個費城陷入瘋狂。正如夏皮羅州長所言，「兄弟之愛之城」已準備好迎接這位傳奇巨星，共同衝擊總冠軍。