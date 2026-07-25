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美國川普（Donald Trump）政府依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」為由，對60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅後，相關措施已經於當地時間24日凌晨12時01分生效。不過，就在同一天，2間美國小企業也告上美國國際貿易法院，指控新關稅超越總統權力範圍，川普關稅是否會再次翻車，引發外界關注。綜合美媒報導，美國非營利律師事務所「自由正義中心」（Liberty Justice Center），24日代表紐約香料零售商Burlap&Barrel、加州鐘錶商Collective Horology，向法院提起訴訟，盼能阻止川普政府執行、徵收該關稅。訴狀裡頭指出，以往引用301條款徵收的關稅，都只針對特定國家或產業，這次「一刀切」的做法並無先例，質疑川普只是換個名頭，試圖重新徵收已被美國最高法院裁定違法的對等關稅、芬太尼關稅。提告方控訴美國貿易代表辦公室（USTR）過於專橫，對60個不同的經濟體，徵收幾乎統一的關稅，卻沒有給出合理有據的解釋，也沒有確切說明這些關稅要如何解決「強迫勞動」的問題，要求華府提供更多調查結果以茲證明。原告代表律師並指出，301條款並未賦予總統權力，對幾乎所有國家的所有商品，徵收一個預設的稅率，要求法院裁定關稅違法，禁止華府實施，並保障進口商有收受退回稅款的權益。「自由正義中心」並補充說明，不是在否認各國政府應該打擊強迫勞動，但質疑USTR是否有權，在沒有針對特定國家充分調查的情況下就徵收關稅。