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詹姆斯人物檔案與生涯成就

項目 內容 姓名 勒布朗·詹姆斯（LeBron James） 現況 準備迎來NBA生涯第24個賽季，為聯盟現役最年長球員，目標衝擊個人第5座總冠軍。 生涯榮譽 4次NBA總冠軍、4次NBA例行賽MVP、4次NBA總決賽MVP。 歷史成就 NBA歷史總得分王。 詹皇決策時間線：從離開湖人到加盟76人





日期 事件發展 2025賽季中 湖人透過交易得到唐西奇（Luka Doncic），球隊建隊路線轉向年輕化，雙方埋下分手伏筆。 7月1日 經紀人富保羅（Rich Paul）通知湖人詹姆斯不會回歸，結束8年湖人生涯（2018至2026年）。 7月2日至20日 騎士、熱火、76人、勇士與灰狼積極招募。76人於此期間交易來傑倫·布朗。 7月21日 候選名單縮減為東區的騎士、熱火與76人三支球隊。 7月23日 詹姆斯陣營與76人進入合約細節談判，願意接受底薪級別合約。 7月24日 詹姆斯透過個人社群媒體正式宣布加盟費城76人。

詹姆斯與76人合約詳細情況

詹姆斯會住在哪裡？家庭怎麼安排？

▲高齡41歲的四屆MVP「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已同意與費城76人隊簽下一紙為期2年的老將底薪合約，第二年為球員選項。（圖／翻攝自X ESPN）

詹姆斯為何最終決定去76人？

布朗交易案如何影響詹姆斯決定？

為何不選勇士、熱火與騎士？

球隊 出局原因 勇士 陣容存在缺陷且西區競爭激烈。格林（Draymond Green）狀態下滑，巴特勒（Jimmy Butler）因傷將缺席半個賽季，且休賽季缺乏實質補強，無法讓詹姆斯相信他們是真正的爭冠球隊。 熱火 陣容深度不足且缺乏優質三分射手。雖然熱火交易來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但他與阿德巴約（Bam Adebayo）、威金斯（Andrew Wiggins）等人皆非等球射手，陣容空間存在重大缺陷。 騎士 在招募後期，其報價與陣容整體競爭力逐漸落居下風，無法與76人的四巨頭陣容抗衡。

▲勇士陣容存在缺陷且西區競爭激烈。格林（Draymond Green）狀態下滑，巴特勒（Jimmy Butler）因傷將缺席半個賽季，且休賽季缺乏實質補強，無法讓詹姆斯相信他們是真正的爭冠球隊。（圖／路透／達志影像）

76人下一步操作是什麼？

詹姆斯在決定之後說了什麼？

76人打法會適合詹姆斯嗎？新陣容一覽

位置 先發球員 替補球員 控球後衛（PG） 馬克西（Tyrese Maxey） 西蒙斯（Anfernee Simons） 得分後衛（SG） 埃奇庫姆（VJ Edgecombe） 洛夫（Caleb Love） 小前鋒（SF） 布朗 愛德華茲（Justin Edwards） 大前鋒（PF） 詹姆斯 韋德（Dean Wade） 中鋒（C） 恩比德 布魯姆（Johni Broome）

76人球隊介紹

「詹皇」詹姆斯是誰？

▲詹姆斯（LeBron James）於1984年12月30日出生於美國俄亥俄州阿克倫（Akron）。身高206公分、體重113公斤的他，在高中時期便展現出超越同齡人的無解統治力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的「決定4」終於塵埃落定，他以2年800萬美元合約加盟費城76人，聯手恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）組建四巨頭陣容衝冠。《NOWNEWS》也將為讀者整理其轉隊決策時間線、最終決定原因、合約細節等相關訊息懶人包，提供讀者參考。從詹姆斯宣布離開效力8年的湖人，到多支球隊積極招募，再到如今選擇加盟76人，這項決定用時24天。最終選擇76人令外界頗為意外，畢竟此前相較之下熱火與騎士更加被看好成為下家。詹姆斯這一份合約是老將底薪，由於他在NBA打得時間很長，所以合約總價來到2年800萬美元。薪資結構設計上，首年約387萬至390萬美元，次年約400萬至410萬美元。詹姆斯去年薪資超過了5000千萬美元，這次他加盟做出了巨大降薪。合約第2年為球員選項，此份合約接近老將底薪，主要受限於76人的豪華稅與硬上限規定，這也是他24年生涯中簽過最小的合約。詹姆斯的加盟代表他將前往美國東岸，迎來重大的生活方式改變。他的妻子薩瓦娜（Savannah）與女兒朱莉（Zhuri）住在洛杉磯，大兒子布朗尼（Bronny）目前在洛杉磯為湖人效力，小兒子布萊斯（Bryce）則在亞利桑那州。目前尚未確定詹姆斯會定居在費城、紐澤西還是紐約。據ESPN記者指出，若他選擇住在紐約曼哈頓，搭乘直升機通勤至費城僅需約45分鐘航程。詹姆斯在此次自由市場的首要目標是「尋求快樂」與「立即贏得總冠軍」，金錢並非首要考量。76人擁有恩比德、馬克西與傑倫·布朗，被詹姆斯認為是具備最強奪冠實力與最佳文化環境的球隊。此外，76人主帥納斯（Nick Nurse）是他期間唯一溝通的教練，馬克西與恩比德也親自參與了招募。76人在自由市場開啟後不久，透過重大交易從波士頓換來全明星側翼傑倫·布朗。這筆交易成為詹姆斯決定的絕對轉捩點，讓76人瞬間進入詹姆斯的視野，並深信這套核心陣容比其他球隊擁有更好的奪冠途徑。由於詹姆斯簽下2年合約且未提供薪資空間減免，76人目前超出第一層硬上限約57.2萬美元。為了符合聯盟薪資規定，76人必須裁掉博納（Adem Bona）、愛德華茲（Justin Edwards）或泰瑞（Dalen Terry）等非保障合約球員，或者透過交易來清理出足夠的薪資空間。詹姆斯在宣布決定後表示：「我仍然想犧牲。我仍然想努力。我仍然想拚搏。我仍然想競爭、想贏，想有機會再次體驗贏得總冠軍的感覺。我相信我能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能為新球迷帶來活力，並最後一次展開這段不可思議的旅程。」76人的陣容結構非常契合詹姆斯現階段的打法。擁有恩比德在禁區的統治力、馬克西的突破速度，以及布朗在側翼的攻防一體，詹姆斯不需要再像過去一樣承擔全部的進攻與組織重任。他可以在這個體系中扮演高效的進攻發動機或無球終結者，在關鍵時刻接管比賽。這套充滿天賦與空間的陣容，完美符合他以奪冠為唯一目標的需求。同時詹姆斯到來也能為76人爭取到相當大的陣容彈性，在過去這支球隊缺少一名能打多個位置的球員，恩比德只能打5號，馬克西就是1號。如今詹姆斯加入之後，他可以頂1-4號，隨時視球隊場上情況補上欠缺的元素，大大提升上限。費城76人（Philadelphia 76ers）是NBA歷史悠久的傳統強權之一，隊史共奪下3座總冠軍（分別於1955年、1967年與1983年）。球隊歷史上星光熠熠，孕育出多位名人堂傳奇球星，包括締造單場100分神蹟的張伯倫（Wilt Chamberlain）、以華麗球風席捲聯盟的J博士厄文（Julius Erving），以及被無數球迷奉為信仰的戰神艾佛森（Allen Iverson）。如今球隊則由新一代MVP恩比德（Joel Embiid）領軍，力拚為這座城市重返榮耀。76人近年「相信過程」（Trust the Process）口號相當有名。這句口號源自2013年前總管辛奇（Sam Hinkie）主導的極端重建計畫，當時球隊為了徹底翻身，選擇交易掉主力陣容並在例行賽刻意擺爛，以換取極致的高順位選秀權。雖然這段期間戰績慘澹，但球團呼籲球迷要有耐心，相信這個痛苦的「過程」最終會帶來頂級天賦。這項策略最終為費城選進了恩比德等建隊基石，而「相信過程」也從一句重建口號，昇華為費城球迷在逆境中堅定支持球隊的專屬文化精神。勒布朗·詹姆斯（LeBron James）於1984年12月30日出生於美國俄亥俄州阿克倫（Akron）。身高206公分、體重113公斤的他，在高中時期便展現出超越同齡人的無解統治力，全美知名度水漲船高。年僅16歲時，他便強勢登上權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）的封面，版面上斗大的標題將他譽為「天選之子」（The Chosen One）。這個極具分量的頭銜不僅預言了他未來偉大的職業生涯，也成為他稱霸籃壇至今最為人熟知的專屬標籤。在場上位置與球風方面，詹姆斯主要司職小前鋒，但他憑藉著歷史級別的身體素質與頂尖的籃球智商，完美詮釋了能從一號位勝任至五號位的全能身手。他的球風結合了絕對的力量優勢與卓越的傳球視野，生涯早期以無人能擋的「坦克切入」與極具破壞力的快攻轉換聞名全聯盟；隨著球技不斷進化，他將自己打造成掌控全局的「控球前鋒」，並開發出穩定的三分外線與背框單打技術。無論是撕裂防線、主導組織還是關鍵時刻接管比賽，他都能以極高的球場影響力持續主宰戰局。