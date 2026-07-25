NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的「決定4」終於塵埃落定，他以2年800萬美元合約加盟費城76人，聯手恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）組建四巨頭陣容衝冠。《NOWNEWS》也將為讀者整理其轉隊決策時間線、最終決定原因、合約細節等相關訊息懶人包，提供讀者參考。
從詹姆斯宣布離開效力8年的湖人，到多支球隊積極招募，再到如今選擇加盟76人，這項決定用時24天。最終選擇76人令外界頗為意外，畢竟此前相較之下熱火與騎士更加被看好成為下家。
🟡詹姆斯「決定4」加盟76人懶人包
📍詹姆斯人物檔案與生涯成就
📍詹皇決策時間線：從離開湖人到加盟76人
📍詹姆斯與76人合約詳細情況
📍詹姆斯會住在哪裡？家庭怎麼安排？
📍詹姆斯為何最終決定去76人？
📍布朗交易案如何影響詹姆斯決定？
📍為何不選勇士、熱火或騎士？
📍76人下一步操作是什麼？
📍詹姆斯在決定之後說了什麼？
📍76人打法會適合詹姆斯嗎？新陣容一覽
📍76人球隊介紹
📍「詹皇」詹姆斯是誰？
詹姆斯人物檔案與生涯成就
詹皇決策時間線：從離開湖人到加盟76人
詹姆斯與76人合約詳細情況
詹姆斯這一份合約是老將底薪，由於他在NBA打得時間很長，所以合約總價來到2年800萬美元。薪資結構設計上，首年約387萬至390萬美元，次年約400萬至410萬美元。
詹姆斯去年薪資超過了5000千萬美元，這次他加盟做出了巨大降薪。合約第2年為球員選項，此份合約接近老將底薪，主要受限於76人的豪華稅與硬上限規定，這也是他24年生涯中簽過最小的合約。
詹姆斯會住在哪裡？家庭怎麼安排？
詹姆斯的加盟代表他將前往美國東岸，迎來重大的生活方式改變。他的妻子薩瓦娜（Savannah）與女兒朱莉（Zhuri）住在洛杉磯，大兒子布朗尼（Bronny）目前在洛杉磯為湖人效力，小兒子布萊斯（Bryce）則在亞利桑那州。
目前尚未確定詹姆斯會定居在費城、紐澤西還是紐約。據ESPN記者指出，若他選擇住在紐約曼哈頓，搭乘直升機通勤至費城僅需約45分鐘航程。
詹姆斯為何最終決定去76人？
詹姆斯在此次自由市場的首要目標是「尋求快樂」與「立即贏得總冠軍」，金錢並非首要考量。76人擁有恩比德、馬克西與傑倫·布朗，被詹姆斯認為是具備最強奪冠實力與最佳文化環境的球隊。此外，76人主帥納斯（Nick Nurse）是他期間唯一溝通的教練，馬克西與恩比德也親自參與了招募。
布朗交易案如何影響詹姆斯決定？
76人在自由市場開啟後不久，透過重大交易從波士頓換來全明星側翼傑倫·布朗。這筆交易成為詹姆斯決定的絕對轉捩點，讓76人瞬間進入詹姆斯的視野，並深信這套核心陣容比其他球隊擁有更好的奪冠途徑。
為何不選勇士、熱火與騎士？
76人下一步操作是什麼？
由於詹姆斯簽下2年合約且未提供薪資空間減免，76人目前超出第一層硬上限約57.2萬美元。為了符合聯盟薪資規定，76人必須裁掉博納（Adem Bona）、愛德華茲（Justin Edwards）或泰瑞（Dalen Terry）等非保障合約球員，或者透過交易來清理出足夠的薪資空間。
詹姆斯在決定之後說了什麼？
詹姆斯在宣布決定後表示：「我仍然想犧牲。我仍然想努力。我仍然想拚搏。我仍然想競爭、想贏，想有機會再次體驗贏得總冠軍的感覺。我相信我能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能為新球迷帶來活力，並最後一次展開這段不可思議的旅程。」
76人打法會適合詹姆斯嗎？新陣容一覽
76人的陣容結構非常契合詹姆斯現階段的打法。擁有恩比德在禁區的統治力、馬克西的突破速度，以及布朗在側翼的攻防一體，詹姆斯不需要再像過去一樣承擔全部的進攻與組織重任。他可以在這個體系中扮演高效的進攻發動機或無球終結者，在關鍵時刻接管比賽。這套充滿天賦與空間的陣容，完美符合他以奪冠為唯一目標的需求。
同時詹姆斯到來也能為76人爭取到相當大的陣容彈性，在過去這支球隊缺少一名能打多個位置的球員，恩比德只能打5號，馬克西就是1號。如今詹姆斯加入之後，他可以頂1-4號，隨時視球隊場上情況補上欠缺的元素，大大提升上限。
76人球隊介紹
費城76人（Philadelphia 76ers）是NBA歷史悠久的傳統強權之一，隊史共奪下3座總冠軍（分別於1955年、1967年與1983年）。球隊歷史上星光熠熠，孕育出多位名人堂傳奇球星，包括締造單場100分神蹟的張伯倫（Wilt Chamberlain）、以華麗球風席捲聯盟的J博士厄文（Julius Erving），以及被無數球迷奉為信仰的戰神艾佛森（Allen Iverson）。如今球隊則由新一代MVP恩比德（Joel Embiid）領軍，力拚為這座城市重返榮耀。
76人近年「相信過程」（Trust the Process）口號相當有名。這句口號源自2013年前總管辛奇（Sam Hinkie）主導的極端重建計畫，當時球隊為了徹底翻身，選擇交易掉主力陣容並在例行賽刻意擺爛，以換取極致的高順位選秀權。雖然這段期間戰績慘澹，但球團呼籲球迷要有耐心，相信這個痛苦的「過程」最終會帶來頂級天賦。這項策略最終為費城選進了恩比德等建隊基石，而「相信過程」也從一句重建口號，昇華為費城球迷在逆境中堅定支持球隊的專屬文化精神。
「詹皇」詹姆斯是誰？
勒布朗·詹姆斯（LeBron James）於1984年12月30日出生於美國俄亥俄州阿克倫（Akron）。身高206公分、體重113公斤的他，在高中時期便展現出超越同齡人的無解統治力，全美知名度水漲船高。年僅16歲時，他便強勢登上權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）的封面，版面上斗大的標題將他譽為「天選之子」（The Chosen One）。這個極具分量的頭銜不僅預言了他未來偉大的職業生涯，也成為他稱霸籃壇至今最為人熟知的專屬標籤。
在場上位置與球風方面，詹姆斯主要司職小前鋒，但他憑藉著歷史級別的身體素質與頂尖的籃球智商，完美詮釋了能從一號位勝任至五號位的全能身手。他的球風結合了絕對的力量優勢與卓越的傳球視野，生涯早期以無人能擋的「坦克切入」與極具破壞力的快攻轉換聞名全聯盟；隨著球技不斷進化，他將自己打造成掌控全局的「控球前鋒」，並開發出穩定的三分外線與背框單打技術。無論是撕裂防線、主導組織還是關鍵時刻接管比賽，他都能以極高的球場影響力持續主宰戰局。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡詹姆斯「決定4」加盟76人懶人包
📍詹姆斯人物檔案與生涯成就
📍詹皇決策時間線：從離開湖人到加盟76人
📍詹姆斯與76人合約詳細情況
📍詹姆斯會住在哪裡？家庭怎麼安排？
📍詹姆斯為何最終決定去76人？
📍布朗交易案如何影響詹姆斯決定？
📍為何不選勇士、熱火或騎士？
📍76人下一步操作是什麼？
📍詹姆斯在決定之後說了什麼？
📍76人打法會適合詹姆斯嗎？新陣容一覽
📍76人球隊介紹
📍「詹皇」詹姆斯是誰？
|項目
|內容
|姓名
|勒布朗·詹姆斯（LeBron James）
|現況
|準備迎來NBA生涯第24個賽季，為聯盟現役最年長球員，目標衝擊個人第5座總冠軍。
|生涯榮譽
|4次NBA總冠軍、4次NBA例行賽MVP、4次NBA總決賽MVP。
|歷史成就
|NBA歷史總得分王。
|日期
|事件發展
|2025賽季中
|湖人透過交易得到唐西奇（Luka Doncic），球隊建隊路線轉向年輕化，雙方埋下分手伏筆。
|7月1日
|經紀人富保羅（Rich Paul）通知湖人詹姆斯不會回歸，結束8年湖人生涯（2018至2026年）。
|7月2日至20日
|騎士、熱火、76人、勇士與灰狼積極招募。76人於此期間交易來傑倫·布朗。
|7月21日
|候選名單縮減為東區的騎士、熱火與76人三支球隊。
|7月23日
|詹姆斯陣營與76人進入合約細節談判，願意接受底薪級別合約。
|7月24日
|詹姆斯透過個人社群媒體正式宣布加盟費城76人。
詹姆斯這一份合約是老將底薪，由於他在NBA打得時間很長，所以合約總價來到2年800萬美元。薪資結構設計上，首年約387萬至390萬美元，次年約400萬至410萬美元。
詹姆斯去年薪資超過了5000千萬美元，這次他加盟做出了巨大降薪。合約第2年為球員選項，此份合約接近老將底薪，主要受限於76人的豪華稅與硬上限規定，這也是他24年生涯中簽過最小的合約。
詹姆斯會住在哪裡？家庭怎麼安排？
詹姆斯的加盟代表他將前往美國東岸，迎來重大的生活方式改變。他的妻子薩瓦娜（Savannah）與女兒朱莉（Zhuri）住在洛杉磯，大兒子布朗尼（Bronny）目前在洛杉磯為湖人效力，小兒子布萊斯（Bryce）則在亞利桑那州。
目前尚未確定詹姆斯會定居在費城、紐澤西還是紐約。據ESPN記者指出，若他選擇住在紐約曼哈頓，搭乘直升機通勤至費城僅需約45分鐘航程。
詹姆斯在此次自由市場的首要目標是「尋求快樂」與「立即贏得總冠軍」，金錢並非首要考量。76人擁有恩比德、馬克西與傑倫·布朗，被詹姆斯認為是具備最強奪冠實力與最佳文化環境的球隊。此外，76人主帥納斯（Nick Nurse）是他期間唯一溝通的教練，馬克西與恩比德也親自參與了招募。
布朗交易案如何影響詹姆斯決定？
76人在自由市場開啟後不久，透過重大交易從波士頓換來全明星側翼傑倫·布朗。這筆交易成為詹姆斯決定的絕對轉捩點，讓76人瞬間進入詹姆斯的視野，並深信這套核心陣容比其他球隊擁有更好的奪冠途徑。
為何不選勇士、熱火與騎士？
|球隊
|出局原因
|勇士
|陣容存在缺陷且西區競爭激烈。格林（Draymond Green）狀態下滑，巴特勒（Jimmy Butler）因傷將缺席半個賽季，且休賽季缺乏實質補強，無法讓詹姆斯相信他們是真正的爭冠球隊。
|熱火
|陣容深度不足且缺乏優質三分射手。雖然熱火交易來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但他與阿德巴約（Bam Adebayo）、威金斯（Andrew Wiggins）等人皆非等球射手，陣容空間存在重大缺陷。
|騎士
|在招募後期，其報價與陣容整體競爭力逐漸落居下風，無法與76人的四巨頭陣容抗衡。
由於詹姆斯簽下2年合約且未提供薪資空間減免，76人目前超出第一層硬上限約57.2萬美元。為了符合聯盟薪資規定，76人必須裁掉博納（Adem Bona）、愛德華茲（Justin Edwards）或泰瑞（Dalen Terry）等非保障合約球員，或者透過交易來清理出足夠的薪資空間。
詹姆斯在決定之後說了什麼？
詹姆斯在宣布決定後表示：「我仍然想犧牲。我仍然想努力。我仍然想拚搏。我仍然想競爭、想贏，想有機會再次體驗贏得總冠軍的感覺。我相信我能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能為新球迷帶來活力，並最後一次展開這段不可思議的旅程。」
76人打法會適合詹姆斯嗎？新陣容一覽
76人的陣容結構非常契合詹姆斯現階段的打法。擁有恩比德在禁區的統治力、馬克西的突破速度，以及布朗在側翼的攻防一體，詹姆斯不需要再像過去一樣承擔全部的進攻與組織重任。他可以在這個體系中扮演高效的進攻發動機或無球終結者，在關鍵時刻接管比賽。這套充滿天賦與空間的陣容，完美符合他以奪冠為唯一目標的需求。
同時詹姆斯到來也能為76人爭取到相當大的陣容彈性，在過去這支球隊缺少一名能打多個位置的球員，恩比德只能打5號，馬克西就是1號。如今詹姆斯加入之後，他可以頂1-4號，隨時視球隊場上情況補上欠缺的元素，大大提升上限。
|位置
|先發球員
|替補球員
|控球後衛（PG）
|馬克西（Tyrese Maxey）
|西蒙斯（Anfernee Simons）
|得分後衛（SG）
|埃奇庫姆（VJ Edgecombe）
|洛夫（Caleb Love）
|小前鋒（SF）
|布朗
|愛德華茲（Justin Edwards）
|大前鋒（PF）
|詹姆斯
|韋德（Dean Wade）
|中鋒（C）
|恩比德
|布魯姆（Johni Broome）
費城76人（Philadelphia 76ers）是NBA歷史悠久的傳統強權之一，隊史共奪下3座總冠軍（分別於1955年、1967年與1983年）。球隊歷史上星光熠熠，孕育出多位名人堂傳奇球星，包括締造單場100分神蹟的張伯倫（Wilt Chamberlain）、以華麗球風席捲聯盟的J博士厄文（Julius Erving），以及被無數球迷奉為信仰的戰神艾佛森（Allen Iverson）。如今球隊則由新一代MVP恩比德（Joel Embiid）領軍，力拚為這座城市重返榮耀。
76人近年「相信過程」（Trust the Process）口號相當有名。這句口號源自2013年前總管辛奇（Sam Hinkie）主導的極端重建計畫，當時球隊為了徹底翻身，選擇交易掉主力陣容並在例行賽刻意擺爛，以換取極致的高順位選秀權。雖然這段期間戰績慘澹，但球團呼籲球迷要有耐心，相信這個痛苦的「過程」最終會帶來頂級天賦。這項策略最終為費城選進了恩比德等建隊基石，而「相信過程」也從一句重建口號，昇華為費城球迷在逆境中堅定支持球隊的專屬文化精神。
「詹皇」詹姆斯是誰？
勒布朗·詹姆斯（LeBron James）於1984年12月30日出生於美國俄亥俄州阿克倫（Akron）。身高206公分、體重113公斤的他，在高中時期便展現出超越同齡人的無解統治力，全美知名度水漲船高。年僅16歲時，他便強勢登上權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）的封面，版面上斗大的標題將他譽為「天選之子」（The Chosen One）。這個極具分量的頭銜不僅預言了他未來偉大的職業生涯，也成為他稱霸籃壇至今最為人熟知的專屬標籤。
在場上位置與球風方面，詹姆斯主要司職小前鋒，但他憑藉著歷史級別的身體素質與頂尖的籃球智商，完美詮釋了能從一號位勝任至五號位的全能身手。他的球風結合了絕對的力量優勢與卓越的傳球視野，生涯早期以無人能擋的「坦克切入」與極具破壞力的快攻轉換聞名全聯盟；隨著球技不斷進化，他將自己打造成掌控全局的「控球前鋒」，並開發出穩定的三分外線與背框單打技術。無論是撕裂防線、主導組織還是關鍵時刻接管比賽，他都能以極高的球場影響力持續主宰戰局。