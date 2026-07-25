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詹姆斯（LeBron James）今晨正式宣布以2年800萬美元合約加盟費城76人，震撼NBA聯盟。針對這項重磅消息，傳奇名宿巴克利（Charles Barkley）在節目中發表了強烈看法，不僅狂酸詹姆斯一直以來都熱衷於「抱團」，更直言詹姆斯必須在76人拿下二連霸，才有資格被稱為歷史最佳球員(GOAT)。巴克利在與史密斯（Stephen A Smith）連線的節目中，直言不諱地批評詹姆斯喜歡組建豪華陣容的習慣。他表示：「我們老一輩球員一直以來對勒布朗最大的爭議就是：『夥計，你總是四處抱團組建強隊。』他在熱火組建豪華陣容，在克里夫蘭組建豪華陣容，在洛杉磯組建豪華陣容。如今他又在費城這麼做。所以在這點上，我依舊會堅持以往的看法，保持同樣的評價。」儘管對抱團行為感到不以為然，巴克利也為詹姆斯設下了挑戰歷史最佳的門檻。他表示，詹姆斯唯有在76人實現連冠，才有資格競爭GOAT的頭銜。「倘若他能夠蟬聯總冠軍，並且在44、45歲的年紀功成身退，那我會說出從未講過的一番話：我認為，我親眼見證了史上最偉大的籃球運動員。」對於詹姆斯最終選擇76人，巴克利坦言感到震驚與失望。他原本期望詹姆斯能回到克里夫蘭騎士結束職業生涯，認為那會是最好的故事結局，畢竟詹姆斯原本與費城毫無淵源。不過巴克利也點出，76人今夏送出喬治（Paul George）與多個選秀籤，從塞爾提克交易來布朗（Jaylen Brown），絕對是促使詹姆斯點頭的關鍵。「我不知道塞爾提克當時到底在想什麼，要是76人沒有得到布朗，詹姆斯就不會來費城。現在塞爾提克每個賽季都要多次面對布朗，到了季後賽還可能必須擊敗他。這筆操作讓76人成為了東區最需要被擊敗的球隊。」除了嚴肅的籃球評論，巴克利也不改幽默本色，抱怨詹姆斯宣布決定的時機惹火了他。巴克利笑稱：「我當時正準備去高爾夫球場，現在卻不得不掉頭回來，因為這個笨蛋偏偏要宣布他的決定。別打亂我該死的安排！我這週一直在打高爾夫，現在你們卻把我惹火了，因為我週五還得來工作。」回顧詹姆斯在2025-26賽季的表現，這位高齡老將依然維持著高水準的競技狀態。他代表洛杉磯湖人出戰60場例行賽，場均上場33.2分鐘，繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻與1.2抄截的全面數據，投籃命中率高達51.5%，三分命中率則為31.7%。新賽季他將以41歲之姿，迎來生涯第24個NBA賽季，力拚生涯第5座總冠軍。