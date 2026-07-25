我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢今年解除在韓國的應援工作，表示要全力衝刺台灣事業，但她應援的場次卻少得可憐，最新公布的8月班表更是只跳2場，創本季新低，遭球迷質疑對台灣不夠有誠意。對此，富邦育樂解釋，班表還要配合李珠珢其他工作安排，她除了應援也有一日店長等活動，要粉絲拭目以待。李珠珢過去就經常因為在台灣應援場次太少，遭到抨擊，但她當時還同步在韓國應援LG雙子隊，台韓兩地跑，時間確實比較少，還情有可原。不過她今年已經宣布會專注在台灣活動，怎料應援場次還是少得可憐，8月甚至只有2場，讓粉絲感到不滿，認為與女神見面機會變少。對此，據《三立新聞網》報導，富邦育樂回應：「班表安排是根據李珠珢的工作及時間規劃，除了應援之外，也會有一日店長等不同行程安排，請粉絲拭目以待。」富邦言下之意是指李珠珢還有許多外部工作，出現在球場的次數才會減少，不過仍會在其他地方與粉絲碰面。而李珠珢今年開賽後，應援場次一直都是外界關注焦點，她4月本來只跳3場，被酸是「清明節限定」，之後才又額外增加了2場非清明連假的場次。5月則是一口氣跳了6場，讓粉絲看好看滿，但6月時又只剩3場，其中一場還因為延賽改期。7月則是安排了4場，但明星賽那天因為李珠珢要返韓帶母親看醫生，所以最終缺席，讓不少球迷直呼超級遺憾。不過大家明（26）日就可以在生日見面會上與李珠珢碰面，7月24日生日的她，今年滿22歲了，見面會活動地點選在台北花漾展演空間10F，門票已在7月16日開賣。最貴搖滾區一張要5880元，限量139席次，第2個票種則是2580元，限量400席，目前已被搶購一空。