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▲中央氣象署今（25）日上午7時38分針對屏東縣、臺東縣發布大雷雨即時訊息，雷達回波顯示南台灣及東南部對流旺盛，局部出現黃、紅色強回波，猛烈雨勢預估持續至上午9時38分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

多地浪高上看3公尺

屏東山區累積雨量破200毫米 花東、恆春半島防豪雨

中午過後中南部雨勢增強 北部高溫炎熱

颱風遠離仍有南方水氣 週日到週二午後雷雨明顯

▲未來降雨趨勢顯示，25日花東、恆春半島慎防豪雨，南部及新竹以南午後也可能出現局部大雨或雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞暴風圈已脫離巴士海峽及台灣海峽，中央氣象署今（25）日上午解除海上颱風警報。不過，紅霞今天上午8時已增強為中度颱風，未來強度仍可能持續增強、暴風半徑也有擴大趨勢。氣象署提醒，颱風雖逐漸遠離，但台灣附近海象及天氣仍不穩定，花東、恆春半島及南部地區持續有明顯降雨，週日（26日）至下週二（28日）各地午後雷陣雨也會增多。氣象署表示，從衛星雲圖觀察，紅霞颱風雲系結構仍相當紮實，今天上午8時已增強為中度颱風，未來持續向西北方向移動，逐漸遠離台灣。雖然紅霞暴風圈已脫離巴士海峽及台灣海峽，海上颱風警報也已解除，但颱風目前距離台灣仍不算遠，外圍環流及南方潮濕水氣持續影響各地，風浪和降雨都不能掉以輕心。氣象署指出，台灣周邊海域目前海況仍不佳，部分海域已觀測到約3公尺浪高。今天白天基隆北海岸、東北角、東半部、西南沿岸及連江地區，可能出現約2至3公尺浪高。隨著紅霞持續向西移動，西南部海域風浪也逐漸增強，預計今天晚間嘉義以南沿海、澎湖及金門浪高也會增加。今天至明天清晨，東半部、西南沿岸及澎湖仍有長浪發生機率，民眾應避免前往海邊、港口或礁岩區活動。降雨方面，受到颱風外圍環流影響，對流雲系由東南向西北移動，目前以花東及高屏地區雨勢較明顯。過去兩天累積雨量最多出現在屏東縣泰武鄉，雨量已達207毫米。氣象署目前針對臺東地區、屏東山區及恆春半島發布豪雨特報；屏東平地及花蓮地區則發布大雨特報。氣象署說明，今天降雨仍集中在花東及南台灣，中部地區也有中高層雲系通過，可能出現零星降雨。中午過後，中部及南部對流發展將更為明顯，局部地區不排除出現較大雨勢。北台灣降雨相對零星，桃園以北地區甚至可能出現高溫。北海岸及大台北盆地受到東風及地形效應影響，仍可能出現較強陣風；恆春半島、西南沿海、高屏及澎湖也要留意強陣風。展望未來天氣，紅霞雖持續遠離，但南方雲系及潮濕水氣仍會北抬。週日花東及恆春半島降雨依舊明顯，東南部地區仍有局部大雨發生機率。週日下午起，中部以北午後雷陣雨也會增多，類似的不穩定天氣預計持續至下週一、下週二。台東及恆春半島受到東南風水氣影響，降雨時間可能更長預計下週三至週五太平洋高壓逐漸增強，花東地區降雨才有機會稍微減少，各地午後雷陣雨範圍也可望縮小。