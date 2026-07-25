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根據大聯盟資深記者拉德森（Bill Ladson）最新報導，洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）的右臂與膝蓋復原進度有新突破，他日前於費城完成30球牛棚練投後，今（25）日正式向球隊回報「感覺良好」，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）持續「滾動式評估」這位當家球星的傷勢復原狀況，並強調「我們不急著讓他復出，因為10月才是關鍵。」大谷翔平6月受到左膝傷勢影響終止出賽，展時封印投手大谷，繼日前在費城完成30球牛棚練投後，稍早向球隊回報「感覺良好（felt good）」，並已預計明日於紐約大都會主場花旗球場（Citi Field）再度進牛棚練投。雖然牛棚進度順利，但這並不代表大谷翔平能立刻在下週二（28日）回到主場對陣西雅圖水手的系列賽中登板先發。道奇總教練羅伯斯明確保證，大谷翔平不會在對陣水手的系列賽中以投手上場。羅伯斯強調，球隊目前完全沒有急著讓大谷重回投手丘的壓力。「說實話，我們對翔平的調度必須保持彈性（fluid）。」 羅伯斯指出，「牛棚狀況很棒，他今天感覺也很好。如果明天狀況依舊良好，他就會進牛棚，那太棒了；如果不行，我們就順延。我們絕不會刻意推進它。我們每天都在持續溝通，對翔平與他的投球狀況來說，最重要的就是保持靈活與應變。」羅伯斯進一步明確指出球隊的策略重點——比起例行賽的復出時間，大谷翔平的手臂能否在10月季後賽到來時準備就緒，才是球隊最核心的考量。大谷翔平近期一直受到左膝傷勢困擾。儘管平地投球與平地訓練一切順利，但下投手丘時、與前腳推力的釋放才是對膝蓋的最大考驗。道奇球團目前採取「日復一日」滾動式評估，在確保大谷翔平打擊火力持續輸出的同時，逐步且平穩地調校他的投球機制與身體狀態，全力備戰今年更關鍵的季後賽。