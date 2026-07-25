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超級球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）宣布以2年800萬美元的底薪合約加盟費城76人（Philadelphia 76ers），這無疑是休賽季最震撼的補強。雖然外界普遍看好76人一躍成為奪冠大熱門，但卻有專家對此抱持質疑態度。在《CBS Sports》的簽約評級中，甚至出現了僅給出「B」的平庸評價；ESPN知名評論員Michael Wilbon更是直言，認為76人能立刻壓倒尼克、雷霆和馬刺的想法，實在「太天真」。詹姆斯這次選擇了76人，而非騎士、熱火、勇士或灰狼。《CBS Sports》邀請了6位專欄作家對這筆「最後的決定」進行評分。雖然普遍給出不錯的分數，獲得了2個A+、1個A、1個A-、1個B+，但專欄作家Sam Quinn僅給出了「B」的評級。Sam Quinn分析指出，這筆簽約對76人來說是A+補強，用老將底薪簽下詹姆斯，絕對是NBA史上最具性價比的簽約之一。搭配馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、恩比德（Joel Embiid）與新星VJ·埃奇庫姆（VJ Edgecombe），這套陣容充滿天賦。對詹皇則是巨大豪賭，只能打「B」，對其生涯評價風險極高。恩比德的「健康疑慮」已經講了快10年，一旦恩比德受傷，76人的前場深度將受到嚴重考驗。此外，費城球迷以「嚴苛」出名，如果戰績不如預期，這可能會成為詹姆斯傳奇生涯中一個難堪的結尾。針對76人瞬間成為奪冠大熱門的聲浪，ESPN資深評論員Michael Wilbon在節目中毫不留情地潑了桶冷水，直言：「成功不會一蹴可幾，球隊在組建的第一年很難立刻看到成效。有些人覺得比賽一開打，76人的實力就能壓倒衛冕軍尼克、雷霆和馬刺，這種想法十分天真，完全無視了職業籃球的現實與歷史規律。」Wilbon進一步指出，這套豪華陣容的奪冠壓力，現在全部落到了當家中鋒恩比德的肩上。至於詹姆斯的歷史定位，Wilbon則認為這已經是「老生常談」，就算詹姆斯在新賽季上場時間銳減、甚至沒能帶隊奪冠，他在絕大多數球迷心中依然穩居歷史前五、甚至是前二或前三的地位。面對外界的質疑，詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）在節目中強力護航。他認為詹姆斯的到來，不僅能帶動所有隊友，更直言：「倘若詹姆斯擔任第二組織點，他就是全聯盟最頂尖的第二組織者。」此外，富保羅也透露了一段小插曲，他認為已故傳奇球星、同時也是費城人的科比·布萊恩（Kobe Bryant）一定會非常認可詹姆斯這個決定。「這是科比會感到非常……我不知道『驕傲』是不是最準確的詞，但他肯定會說：『太對了！（hell yeah）』」富保羅說道。