日本千葉縣市川市動植物園的日本獼猴Panchi君（パンチ，又稱Punch），今年年初以「遭母猴棄養、把IKEA紅毛猩猩玩偶當成媽媽」的形象，擄獲全球許多粉絲的心，明（26日）就是Panchi的1歲生日，園方特別為牠舉辦慶祝活動，還有各地粉絲寄來的數千張賀卡陪伴，場面將十分溫馨。
根據《法新社》報導，Panchi出生後不幸遭母猴棄養，在猴群中亦曾被排擠，一度孤獨到只能緊抱一隻宜家（IKEA）的紅毛猩猩玩偶尋求安慰，惹人憐愛的模樣被拍下後，在網路上瘋傳並竄紅。牠所在的市川市動植物園也從今年2月起，在社交媒體上陸續發布照片、影片，紀錄Panchi的成長過程。
園方人員接受《法新社》訪問時指出，Panchi的成長與健康狀況相當不錯，已經學會和其他猴子一起玩耍，越來越少依賴原本的紅毛猩猩玩偶，逐漸在猴群中建立起自己的地位。
得益於Panchi的勵志「猴生」，動物園人氣跟著水漲船高，報導提到，過去市川市動植物園每天最多只有數百名遊客入場，如今已躍升為數以千計的Panchi國內外粉絲，一個熱門的去處。
為了迎接Panchi君的1歲生日，園方特別整理、展示了來自世界各地，大約2500張祝賀卡，共同見證這隻小猴子的成長歷程。有粉絲表示，Panchi非常堅強、很有韌性，有了大家的關心，相信Panchi會長得越來越好。
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園方人員接受《法新社》訪問時指出，Panchi的成長與健康狀況相當不錯，已經學會和其他猴子一起玩耍，越來越少依賴原本的紅毛猩猩玩偶，逐漸在猴群中建立起自己的地位。
得益於Panchi的勵志「猴生」，動物園人氣跟著水漲船高，報導提到，過去市川市動植物園每天最多只有數百名遊客入場，如今已躍升為數以千計的Panchi國內外粉絲，一個熱門的去處。
為了迎接Panchi君的1歲生日，園方特別整理、展示了來自世界各地，大約2500張祝賀卡，共同見證這隻小猴子的成長歷程。有粉絲表示，Panchi非常堅強、很有韌性，有了大家的關心，相信Panchi會長得越來越好。