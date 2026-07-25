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▲微風台北車站已在7月24日走入歷史，今（25）日正式轉換為新光三越。（圖／記者林調遜攝影）

▲未來詳細規劃仍待新光三越正式公布，不過從投標服務計畫中已可看出初步方向，包括規劃設置600吋大型迎賓螢幕。（圖／記者林調遜攝影）

台北車站商場迎來20年來最大轉變！原由微風經營的「微風北車」正式交棒，今（25）日起由新光三越接手經營，未來將展開商場升級改造計畫。外界最關心，品牌更換後原有120個櫃位是否會大洗牌、店家會不會消失？據台鐵透露，目前已有超過9成品牌續留，改裝期間不會全面停業，未來還將導入智慧設備、打造全新商業空間。以下整理新光三越北車接手後，店家去留、改裝進度與未來亮點一次看。台北車站商場原由微風經營近20年，租約在今年7月到期，吸引9強業者投入競標，包括統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、京站、誠品，最終由新光三越得標。此次新光三越取得15年經營權，並享有優先續約8年的資格，將透過空間改造、品牌調整與智慧設備導入，重新打造北車商場定位。微風北車已在7月24日走入歷史，今（25）日正式轉換為新光三越。台北車站商場總面積約1.4萬平方公尺，共有120個櫃位，目前已有超過9成品牌確定續留，並隨新光三越接手後持續營運。其中約110家業者已完成短期租約簽署，租期最短約3個月；另約10家業者則因自身營運規劃考量，選擇提前撤櫃。新光三越此次取得台北車站商場15年經營權，並享有優先續約8年的權利，後續將展開商場改造計畫。依合約規劃，整體整建期約2年8個月，目標於117年底前完成全面升級。不過，施工期間不會採一次關閉整座商場的方式，而是透過分區、分階段施工，盡可能維持正常營運。相關工程計畫預計於8月送交台鐵審查，待核定後陸續啟動，以降低對旅客動線及車站運作的影響。台鐵表示，未來詳細規劃仍待新光三越正式公布，不過從投標服務計畫中已可看出初步方向。包括規劃設置600吋大型迎賓螢幕，未來可作為大型賽事轉播或活動展演使用；此外，也將打造全球唯一的精品工藝大鐘，並同步升級公共服務設施，導入AI智慧廁所管理系統、智慧導引標誌等數位化設備，期望將台北車站打造為兼具交通、商業與觀光功能的首都門戶。