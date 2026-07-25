透露兩人雖然早就握手決定合作，但後續長達數周時間沒有回應，「我直到觀看直播時，才知道他選擇來熱火。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「我們顯然談過這件事，當時還握了手，約定『我們就這麼幹吧』。但幾週過去了，我一直沒有收到他的消息，所以我也不知道他是不是改變主意，他甚至不回我的訊息。」

「所有人都以為我早就知道結果。其實不是，我們確實達成過約定，但事情也可能改變。」

NBA自由市場昨日凌晨傳來震撼彈，傳奇球星詹姆斯（LeBron James）決定轉投費城七六人，關於他的選擇引發外界討論，前NBA球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近期於節目中，回憶2010年觀看詹姆斯《決定》直播時的過程，2010年休賽季，詹姆斯離開待了7年的家鄉球隊騎士，透過電視節目宣布加盟韋德所在的熱火，與後者、波許（Chris Bosh）組成三巨頭，於4年內拿下兩次冠軍。如今16年過去，談到詹姆斯加盟熱火背後故事時，韋德表示：韋德後來在家中辦了一場直播聚會，邀請隊友、好友們來家中，韋德笑說，「當他說出『南海岸』時，我仍然不知道他選哪一支球隊。我當時還在想：『哪支球隊在南海岸？哦，是我們，邁阿密！』」詹姆斯後來於2014年重返騎士，奪下生涯第3座總冠軍，並在2018年空降洛城，2020年疫情階段在泡泡園區再度率隊奪冠，生涯23季間拿到4次總冠軍，如今在生涯最後階段前往費城，爭取生涯第5座總冠軍。