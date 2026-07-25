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受紅霞颱風影響，今（25）日預計有22架次航班取消。昨日更因為陣風與風切影響，有22班航班轉降松山、台中、高雄等機場，亦有航機轉降香港、澳門等地。民航局表示，已要求業者，應落實保守派遣及風險管理，同時應備妥兩處以上備降機場，其中一處必須在颱風影響範圍外，以確保飛航安全。紅霞颱風海上颱風警報雖在今早八點半解除，不過其暴風圈仍帶來強風、豪雨及長浪，昨日有20架次國內線取消、3架次延誤，國際線也取消2架次；特別是颱風帶來的強陣風與風切影響，讓桃園機場22班航班轉降松山、台中、高雄等機場，以及轉降香港、澳門等地。今日國際線預計有22架次航班取消，分別有桃園10架次、台中4架次、高雄8架次；國內線部分，華信、立榮與德安等業者初步規劃正常營運。民航局要求業者，正常營運的航班則應落實保守派遣及風險管理，並應備妥兩處以上備降機場，其中一處必須在颱風影響範圍外。