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41歲的超級巨星詹姆斯（LeBron James）正式決定以2年800萬美元的合約加盟費城76人。為了協助球隊補強陣容並衝擊總冠軍，詹姆斯選擇接受高達4875萬美元的降薪，這也讓他創下NBA歷史上單一球員最大幅度的降薪紀錄。上個賽季效力於洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）時，詹姆斯的年薪高達5263萬美元。然而，根據媒體與薪資網站Spotrac的數據，詹姆斯與76人簽下的是一份2年約800萬美元的底薪合約（第2年附帶球員選項），這意味著他下個賽季在76人的薪水僅約為387.7萬美元。高達4875萬美元的驚人落差，讓詹姆斯成為NBA史上降薪幅度第一人。美媒更直言，他新賽季的薪水甚至比部分大學籃球員的NIL（姓名、形象和肖像權）代言收入還要低。不過，詹姆斯的巨大犧牲也成功為76人騰出了寶貴的薪資操作空間，讓球隊能圍繞現有核心繼續引援。詹姆斯之所以能毫不在乎薪水大幅縮水，底氣在於他早已是億萬富豪。根據《富比士》（Forbes）統計，詹姆斯目前的淨資產高達14億美元。從利潤豐厚的Nike代言合約到英超利物浦（Liverpool F.C.）的股份，詹姆斯的商業版圖相當龐大且多元。就連「股神」華倫·巴菲特（Warren Buffett）也曾對他的理財智慧讚譽有加：「如果我在那麼年輕時就取得如此巨大的成功，我可能早就迷失了，但他卻能始終保持理智與清醒。我非常欽佩他！」詹姆斯本人也坦言，賽季結束後曾認真考慮過退休，但對第5座總冠軍的渴望讓他改變心意，在生涯這個階段，奪冠機會遠比薪資數字來得重要。詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）在談到這筆簽約時表示，這項決定具有極其特殊的意義。由於已故傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）正是出生於費城，富保羅認為科比一定會非常認可詹姆斯選擇家鄉球隊的決定：「這絕對是科比會感到非常……我不知道『驕傲』是不是最準確的詞，但他肯定會說：『太對了！』（hell yeah）。」此外，詹姆斯轉戰賓夕法尼亞州也為家庭帶來了便利。據報導，他的次子布萊斯·詹姆斯（Bryce James）在結束亞利桑那大學（University of Arizona）的第一個賽季後，預計將轉學加盟維拉諾瓦大學（Villanova University）。該校距離費城市區僅約12英里，這意味著詹姆斯父子倆下個賽季都將齊聚費城，共同開啟人生的新篇章。