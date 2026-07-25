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▲桃機因為紅霞颱風，因而風切太強，釀22架次轉降松山機場等地。（示意圖／記者張乃文攝）

達美航空轉降小港又於凌晨飛回桃機 順利降桃機旅客：像坐海盜船

國內三機場一度傳出作業吃緊 還宣布拒收

紅霞颱風僅從台灣南方海域掠過，昨（24）日依舊傳出，因為帶來強烈風切與氣流不穩定，造成桃園國際機場於晚間遭受強陣風突襲，有多達 22架次航班無法順利降落，被迫轉降國內其他機場，包含松山、高雄小港、台中清泉崗，一架達美航空在凌晨又從小港機場起飛回桃園，打破小港機場宵禁規定。民航局數據顯示，受紅霞颱風影響，昨日國內線取消 22 架次、延誤 3 架次；國際線當日取消 2 架次，隔日預計另有 22 架次國際航班取消（桃園 10 架次、台中 4 架次、高雄 8 架次）。據傳昨日晚間，有班機降落松山後於機坪停留超過40分鐘，機長又宣佈加油後將飛回桃園，但因多數乘客反彈與抗議，表達不願再起飛，後經乘客與機組人員理性溝通後，最終才獲准在松山機場下機。而在小港機場部分，也傳出達美航空一架班機轉將之後，於今（25）日凌晨1時42分又再度起飛轉將至桃園，罕見打破小港機場宵禁。另根據《TVBS》報導，昨晚順利降落在桃園機場的旅客則表示，飛機在空中盤旋約30分鐘才降落，形容「像坐海盜船一樣」，比平常顛簸、暈眩；另外也有旅客直呼「超級不舒服，胃一直上下都快吐了」，足見強風威力。桃機昨日晚間就因強陣風與強烈風切產生大幅度影響。因短時間內湧入大量桃機轉降航班，松山、台中及高雄三座機場的地面作業量能急劇吃緊，並於晚間 10 時左右因機坪滿載而宣佈「拒收」，後續部分班機只能轉往香港或澳門降落，也導致各機場行李轉盤區出現大量等待行李的疲憊旅客。民航局也表示，已嚴正要求各航空公司落實「保守派遣」與風險管理原則。所有執飛航班必須攜帶充足油料，並備妥至少兩處以上的備降機場，且其中一處必須完全位於颱風影響範圍之外，以確保在極端天氣下的飛航安全。