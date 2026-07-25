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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇今（25）日對上堪薩斯皇家、擔任第6棒、二壘手出戰，首打席就敲出安打，一棒助隊拉開比分，也將大聯盟台將最長連續安打紀錄，推進至9場，堆高「怪力男障礙」，第六局李灝宇還加碼打出反方向二壘長打，單場3打數2安打，賽後打擊率上升至2成67、OPS.713也創下近期新高，老虎最終2：1險勝，老虎Threads也發布李灝宇安打影片慶祝，並再度大玩諧音梗，「如果沒人認識李，我知道灝宇（你如何）認識我（if nobody got Lee i know Hao-Yu got me）」李灝宇昨戰沒有先發，第六局代打身分登場，留在場上守三壘，第八局3：3平手時敲出安打，跑回球隊超前分，也正式打破由張育成寫下的大聯盟連續7場敲安紀錄。本場比賽，李灝宇回歸先發打第六棒、守二壘，首局老虎隊靠著連續安打先馳得點，李灝宇於一、二壘有人情況下，敲出中外野強勁安打，二老跑者托瑞斯衝回本壘，老虎獲得第2分，李灝宇也把連續安打場次推進到第9場。6局下李灝宇第3次打席，則一棒打出右外野二壘長打，單場雙安貢獻，為個人在7月第二度打出雙安、第8分打點，將旅美台將最長連續安打場次的「怪力男障礙」推進至9場，本季在大聯盟打出45支安打，也已經超越林子偉，目前獨居台灣史上第2名，僅次於張育成的121支安打。隨著近日好表現，李灝宇也逐漸獲得老虎球迷、球隊喜愛，稍早老虎Threads社群再度發布影片慶祝，還大玩諧音梗，讓台灣球迷全笑翻，「美國人也那麼愛玩諧音梗的嗎」、「諧音梗真的很好笑」