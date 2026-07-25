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金州勇士在爭奪詹姆斯（LeBron James）失利後，休賽季頂級引援目標再度落空。面對當家球星柯瑞（Stephen Curry）邁入38歲，勇士管理層迅速啟動「B計畫」，將補強目標轉向自由市場上的6屆全明星前鋒德羅展（DeMar DeRozan），以填補側翼火力。然而，邁阿密熱火（Miami Heat）同樣將德羅展視為招募詹皇失敗後的備選方案，兩隊將展開激烈爭奪。隨著詹姆斯以2年800萬美元加盟費城76人（Philadelphia 76ers），勇士再次錯失爭冠拼圖。加上陣中前鋒巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）皆因膝傷無限期缺陣，勇士小前鋒位置出現嚴重空缺，極度缺乏能幫庫里分擔得分重任的得分點。現年36歲的德羅展已與沙加緬度國王達成買斷，正式成為自由球員。他上季在國王仍能繳出場均18.4分與4.1助攻的優異成績，且連續12個賽季場均得分突破20分大關，單打與中距離能力依然頂尖。美媒指出，德羅展有意以老將底薪加盟爭冠球隊，若加盟勇士，將能頂替巴特勒缺陣期間的攻勢發起角色。然而，勇士想搶下德羅展並不容易。根據知名記者西德里（Evan Sidery）報導，邁阿密熱火同樣在錯失詹姆斯後與德羅展取得聯繫，將他視為休賽季備案，熱火正積極發動招募。除了德羅展之外，ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）透露，勇士也將目光投向歐洲賽場，鎖定剛獲得西班牙ACB聯賽MVP的31歲前鋒海佐尼亞（Mario Hezonja）。海佐尼亞是2015年選秀第5順位，上季在皇家馬德里場均可攻下15.0分，且近4個賽季出賽皆達80場以上，具備優異的耐用度與身材優勢，同樣吸引克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）關注。在招募詹姆斯宣告失敗後，勇士休賽季最重要的操作將是續約格林（Draymond Green），讓他繼續與柯瑞聯手。對於勇士而言，簽下德羅展或海佐尼亞等老將雖屬「退而求其次」的B計畫，但在陣中年輕小將如夏聯MVP倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與桑托斯（Gui Santos）仍需成長時間的情況下，引進資深即戰力無疑是協助柯瑞衝擊季後賽的必要手段。