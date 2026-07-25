中央氣象署今（25）日上午解除海上颱風警報，不過，紅霞上午8時已增強為中度颱風，颱風外圍環流及南方水氣仍持續影響台灣，今天全台天氣大不同，北部焚風飆37高溫，東部、南部需留意豪大雨，另有11縣市持續發布陸上強風特報，沿海地區也要慎防長浪。一文看完7月25日全台天氣重點。
中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，從衛星雲圖觀察，紅霞的雲系仍相當紮實，未來持續向西北移動期間，強度仍可能增強、暴風半徑也會擴大，目前已經是中颱等級，雖然颱風暴風圈逐漸遠離台灣，但受到颱風外圍環流影響，台灣周邊海象及各地風雨影響尚未完全結束。
台北、新北、桃園防焚風 局部高溫恐逼近37度
氣象署指出，受到颱風外圍環流沉降影響，北部有焚風發生機率，針對台北市、新北市及桃園市發布高溫黃色燈號，局部地區有出現36度以上高溫的機率。臺北市白天預報高溫約36度，部分內陸及盆地區域氣溫可能更高，不排除逼近37度。
花蓮、台東、屏東山區、恆春防大豪雨
降雨方面，受到紅霞外圍環流影響，對流雲系持續由東南往西北移動，今天以花東、恆春半島及高屏地區雨勢較為明顯。林秉煜指出，過去兩天累積雨量最多出現在屏東縣泰武鄉，已達207毫米。
氣象署今持續發布豪雨特報，臺東縣、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率；屏東平地、花蓮地區及綠島、蘭嶼則有局部大雨。強降雨期間可能伴隨雷擊及強陣風。林秉煜提醒，今天中部上午雖以零星降雨為主，但中午過後對流發展，中部及南部局部地區可能出現較大雨勢。
11縣市8級強風，大台北、南投也入列
同樣受到紅霞颱風外圍環流影響，今天清晨至明（26）日下午，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣（含蘭嶼）、澎湖縣及連江縣等11縣市，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。
林秉煜說明，北海岸及大台北盆地受到東風與地形效應影響，仍會出現較強陣風；恆春半島、西南沿海、高屏及澎湖風勢也較明顯。
海警解除不等於海況平穩 多地浪高2至3公尺
林秉煜表示，台灣周邊海況仍然不佳，部分地區已觀測到約3公尺浪高。今天基隆北海岸、東北角、東半部、西南沿岸及連江地區，可能出現2至3公尺浪高；隨著紅霞繼續向西移動，嘉義以南沿海、澎湖及金門的風浪也會逐漸增強。
颱風走了水氣沒走 週日至週二午後雷雨增多
林秉煜指出，紅霞雖逐漸遠離，但南方潮濕水氣仍會持續北抬，週日花東及恆春半島降雨依舊明顯，東南部仍有局部大雨發生機率；週日下午開始，中部以北午後雷陣雨也將增多。不穩定天氣預計持續至下週一、下週二，尤其台東及恆春半島受東南風水氣影響，降雨時間可能較長。預估下週三至週五太平洋高壓逐漸增強後，花東降雨及各地午後雷陣雨範圍才有機會縮小。
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氣象署指出，受到颱風外圍環流沉降影響，北部有焚風發生機率，針對台北市、新北市及桃園市發布高溫黃色燈號，局部地區有出現36度以上高溫的機率。臺北市白天預報高溫約36度，部分內陸及盆地區域氣溫可能更高，不排除逼近37度。
花蓮、台東、屏東山區、恆春防大豪雨
降雨方面，受到紅霞外圍環流影響，對流雲系持續由東南往西北移動，今天以花東、恆春半島及高屏地區雨勢較為明顯。林秉煜指出，過去兩天累積雨量最多出現在屏東縣泰武鄉，已達207毫米。
氣象署今持續發布豪雨特報，臺東縣、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率；屏東平地、花蓮地區及綠島、蘭嶼則有局部大雨。強降雨期間可能伴隨雷擊及強陣風。林秉煜提醒，今天中部上午雖以零星降雨為主，但中午過後對流發展，中部及南部局部地區可能出現較大雨勢。
同樣受到紅霞颱風外圍環流影響，今天清晨至明（26）日下午，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣（含蘭嶼）、澎湖縣及連江縣等11縣市，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。
林秉煜說明，北海岸及大台北盆地受到東風與地形效應影響，仍會出現較強陣風；恆春半島、西南沿海、高屏及澎湖風勢也較明顯。
林秉煜表示，台灣周邊海況仍然不佳，部分地區已觀測到約3公尺浪高。今天基隆北海岸、東北角、東半部、西南沿岸及連江地區，可能出現2至3公尺浪高；隨著紅霞繼續向西移動，嘉義以南沿海、澎湖及金門的風浪也會逐漸增強。
颱風走了水氣沒走 週日至週二午後雷雨增多
林秉煜指出，紅霞雖逐漸遠離，但南方潮濕水氣仍會持續北抬，週日花東及恆春半島降雨依舊明顯，東南部仍有局部大雨發生機率；週日下午開始，中部以北午後雷陣雨也將增多。不穩定天氣預計持續至下週一、下週二，尤其台東及恆春半島受東南風水氣影響，降雨時間可能較長。預估下週三至週五太平洋高壓逐漸增強後，花東降雨及各地午後雷陣雨範圍才有機會縮小。