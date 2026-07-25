我是廣告 請繼續往下閱讀

王齊麟老婆陳詩媛升格新手媽媽後，經常透過社群分享育兒日常。她近日趁空前往日本旅遊，雖然久違享受逛街、美食與採買行程，心裡卻始終掛念著寶貝兒子Rally，不僅一路打電話回家「騷擾」兒子，最後還曬出孩子的可愛模樣，忍不住問大家：「兒子到底像誰？」陳詩媛分享日本旅遊紀錄，笑說自己已經很久沒有走這麼多路，仍以少女感十足的穿搭穿梭街頭。她此行也造訪小網神社，幽默表示要替自己「洗一下奶粉錢」，希望接下來財運旺盛，為兒子賺進更多奶粉費。除了參拜，她也把握難得的放風時間大吃美食，開心直呼「可以隨便亂吃真開心」，就連隨手拿的荔枝冰都讓她驚喜不已。她還在超商採買泡澡用品，未料隔天生理期報到，只好改買可愛的衛生棉療癒自己，旅遊紀錄相當生活化。雖然難得出國放鬆，陳詩媛仍完全放不下兒子，透露自己旅途中不斷打電話回家找Rally，笑稱是在「一直打電話煩兒子」，字裡行間滿是新手媽媽對孩子的牽掛。她逛街時看到可愛童鞋，也立刻想到兒子，即使根本不知道Rally目前腳多大，仍抵擋不了商品的吸引力，直接買下最小尺寸，笑說：「但太可愛了就買了。」可見如今她的購物清單，也幾乎都以兒子為主。陳詩媛也在照片中曬出兒子的萌樣，突然發問：「兒子到底像誰？」似乎連身為媽媽的她，也還看不出Rally究竟比較像爸爸王齊麟，還是遺傳自己的五官。