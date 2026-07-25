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洛杉磯道奇今（25）日於客場花旗球場（CitiField）迎戰紐約大都會，适逢「日本之夜」，兩位日籍巨星同場發揮。先發投手佐佐木朗希繳出7局僅失1分的優質先發，飆出9次三振，勇奪睽違2個月的第4勝；打線方面，大谷翔平單場敲出雙安並擊出7局上的致勝高飛犧牲打，終場道奇以4：2逆轉擊敗大都會，順利收下3連勝，戰績來到66勝38敗，戰績勝差來到本季新高的+28場。力尋睽違2個月首勝的佐佐木朗希（24歲），今日展現強大主宰力。雖然在2局下被大都會打者路易斯·羅伯特（LuisRobertJr.）敲出一發內角高球的陽春全壘打（本季第4轟）先馳得點，但佐佐木隨後迅速穩住陣腳。從4局開始，佐佐木朗希連續解決多名打者，6局下更是連續送出3次空揮三振。總計佐佐木朗希今日主投追平本季最長的7局，僅用了94球，被擊出3支安打、送出2次保送與高達9次三振，僅失1分。這也是他自5月23日對戰密爾瓦基釀酒人以來，相隔9場先發後再度奪勝，本季戰績更新為4勝5敗、防禦率4.71。擔任「第1棒、指定打擊」的大谷翔平（32歲）今日表現同樣關鍵，他在第1打席（1局上）面對大都會先發左投肖恩·馬奈亞（SeanManaea），兩好球後面對一顆外角低球被主審判為好球，大谷當下自信地敲擊安全帽要求「ABS（自動進壘判定系統）」挑戰，成功將好球改判為壞球，隨後大谷抓準下一顆剪接球敲出右外野安打。5局上第3打席大谷將外角滑球巧打形成右外野方向二壘安打，並達成本季第31次單場雙安。關鍵第4打席（7局上），雙方3：3平手、1出局二三壘有人的關鍵時刻，大谷面對救援左投布魯克斯·雷利（BrooksRaley），果斷擊出中外野方向高飛犧牲打，送回超前分。大谷翔平全場4打數2安打，貢獻1分打點與1次三振，賽後打擊率上升至.286、累積22轟、OPS提升至.919。道奇打線在4局上先靠著米格爾·羅哈斯（MiguelRojas）的高飛犧牲打扳平比數；7局在大谷翔平擊出超前分後，8局上凱爾·塔克（KyleTucker）更是敲出一發相隔1個月的2分打點全壘打（本季第8轟），將分差擴大至4：1。儘管大都會在後續追回1分，但道奇牛棚成功鎖定勝局，終場就以4：2收下勝利。