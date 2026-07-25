我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨全代會今（25）日上午登場，但黨內數位前主席缺席，包括前總統馬英九、前主席朱立倫在座位表都未見名牌，另外新北市長侯友宜上午有市政行程，先改派副市長劉和然代表出席，行程結束後再趕來，而原先稱不出席的立法院前院長王金平，則因為國民黨副主席李乾龍專程去看他，所以改變行程參加。國民黨全代會今將替2026縣市長提名參選人造勢大會，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川等17名參選人出席，另外立法院長韓國瑜、前院長王金平、前主席洪秀柱、吳伯雄都到場。鄭麗文日前受訪說，黨中央依例向歷任主席報告並邀請參加全代會，但馬英九因身體狀況，遵照醫師叮囑，當天無法出席，另外前主席吳伯雄身體也比較虛弱，但黨中央仍盼他在健康狀況許可下到場，展現國民黨薪火相傳和團結氣勢。國民黨2個月前原定全代會主軸為「拼和平、顧人民、台灣贏」，宣揚黨主席鄭麗文訪中「和平之旅」的和平主張。不過因致癌油事件延燒，所以改為「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」，配合當天晚上的「我是人，我反毒台」大會。文傳會主委陳以信說，當前不論是食安、通貨膨脹、物價或房價，全部都是民生議題；面對民進黨相當傲慢、對待人民如仇寇，國民黨更要凸顯「顧民生、愛人民」。此外，鄭麗文主席上任後，從訪陸交流到訪美行程，國民黨將持續在美中台三邊尋找平衡，為台灣爭取和平，希望能帶來「台灣贏」 。