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國民黨全代會今（25）日登場，傳出黨代表擬臨時提案開除國民黨青年部前主任蕭敬嚴和國民黨不分區立委提名人丁瑀。國民黨考紀會主委張雅屏則說，全代會當然可以提案，但還是要進入本黨考紀流程，沒有辦法在全代會直接做考紀處理。蕭敬嚴、丁瑀因為多次發言抨擊黨中央，傳出黨代表私下串聯，打算提案開除兩人黨籍，不過黨中央疑似為避免突襲提案，因此可能不開放臨時提案。張雅屏今在全代會表示，提案需要連署、通過，黨代表當然可在全代會提案，但還是要經過考紀流程，經過考紀委員審議，沒有可以在全代會直接處理考紀部分。另外，國民黨2026縣市長提名完成，新竹市禮讓現任市長高虹安，但國民黨前發言人何志勇堅持參選。媒體詢問，若堅持參選是否會開鍘黨籍？張雅屏稱，當然會依照本黨考紀、黨紀程序，依照確實登記結果如實處理。