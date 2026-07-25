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洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希於今（25）日客場出戰紐約大都會，繳出主投7局僅失1分、狂飆9次三振的優質先發，率領道奇以4比2贏球，順利收下睽違2個月的本季第4勝。賽後，面對媒體好奇他的手套是否故意加大尺寸、以防投球習慣被對手識破，佐佐木展現幽默感，笑稱：「應該是因為我的臉變小了！」引發現場陣陣笑聲。近期有眼尖的媒體與球迷發現，佐佐木朗希在先發時，似乎悄悄換上了一個尺寸較大的手套，外界猜測此舉是為了防止投球習慣被敵隊打者識破。賽後受訪時，媒體特別針對這項「手套巨大化問題」進行提問。佐佐木朗希先是淡淡地表示「跟平常一樣啊」，隨後便展現獨特的幽默感，巧妙地避重就輕回答：「我想只是因為我的臉變小了，所以手套看起來才變大了吧！」這番逗趣的回應立刻讓在場的媒體記者們哄堂大笑。回顧本場比賽，佐佐木朗希展現了與以往截然不同的投球策略。2局下，佐佐木面對大都會打者羅伯特（Luis Robert Jr.），雖飆出本場最快的100.3英里（約161.4公里）火球，但隨後一顆99.1英里（約159.5公里）的速球仍遭擊出左外野陽春砲，這也是他本季被敲出的第20發全壘打。不同於上一場對戰洋基時狂飆21顆破百英里火球，本場比賽佐佐木超過100英里的火球僅出現1次，直球均速降至98.6英里（約158.7公里），全場僅投了30顆直球（佔總投球比例31.9%）。在面對打者第2輪時，他靈活運用指叉球與滑球，第3、4局合計投出23球中僅有5顆直球，成功混淆大都會打線。進入第6局，佐佐木朗希伴隨著氣勢十足的吶喊聲，連續投出3次空揮三振，展現極強的壓制力。佐佐木朗希此役總計用94球（其中63顆好球）完成追平本季最長的7局投球，僅被敲出3支安打，送出2次保送與9次三振，失掉1分，防禦率下修至4.71，同時達成個人本季第5次優質先發（QS）。道奇打線也在比賽中後半段給予火力支援。在4局上追平比數後，7局上一出局二、三壘有人時，大谷翔平適時擊出中外野高飛犧牲打，打下超前分，也順利幫佐佐木朗希鎖定勝投候選資格。隨後道奇在8局上靠著塔克（Kyle Tucker）的2分砲擴大領先，終場順利收下勝利，也讓佐佐木朗希迎來自5月23日以來的首場勝投。