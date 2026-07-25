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▲張凌赫抱著王楚然跳機成功，二人甚至毫髮無傷。（圖／騰訊視頻YouTube）

中國男神張凌赫最新陸劇《這一秒過火》在7月19日開播，目前還沒播到結局，評價相當兩極，有人稱讚男女主角的超高顏值，也有人對不合理的劇情提出質疑。像是張凌赫帶著女主角王楚然跳機的橋段，兩人明明共用一個降落傘，重量容易失衡，但他們墜落後竟毫髮無傷，讓觀眾傻眼直呼：「是在羞辱我們的智商嗎」張凌赫在《這一秒過火》中飾演軍閥之子「慕容清嶧」，卻因為年幼時被抱錯，在養父家受盡虐待，為了逃出養父魔爪，接受王楚然飾演的女主角「任素素」的幫助，雙方因此結緣，墜入愛河。怎料任素素為了報滅門之仇，瞞著慕容清嶧假死脫身，並以「方牧蘭」的身分回歸，成了慕容清嶧哥哥的未婚妻。兩人因此在劇中有許多感情糾葛、心理博弈。第8集演到慕容清嶧與任素素搭上一架被裝了炸彈的飛機，情況危急之時，兩人居然還在吵架，慕容清嶧一氣之下丟掉任素素的降落傘，任素素本想著直接跳機，把最後一個降落傘留給他，怎料慕容清嶧又捨不得，最終揹著剩下的降落傘，抱著任素素一起逃生。觀眾本以為兩人這次凶多吉少，畢竟共用降落傘重量一定不平衡，會急速墜落，怎料慕容清嶧與任素素卻安穩降落，還能在降落傘卡在樹上時繼續聊天。直到樹枝撐不住降落傘，他們才2次落地，但也沒摔出任何外傷，這劇情讓觀眾全看傻，質疑太不合理。微博上因此出現許多吐槽聲浪，大家紛紛留言：「首先，目測高度壓根不到兩千米，女主角已經處於自由落體狀態，男主角怎麼精準追上，還來得及開傘？這能力堪比超人了」、「這是把觀眾都當笨蛋，是在羞辱我們的智商嗎」、「哈哈哈哈這簡直是暑期檔最大笑話」、「這跳傘技術比阿湯哥還厲害」。除了跳機橋段令人傻眼外，《這一秒過火》前7集播出時，片頭畫面使用AI生成動畫，讓網友痛批太假了，根本看不下去，劇組後來才從第8集開始，把片頭改成真人畫面。而張凌赫這次的演技也被認為不比《逐玉》，有表情太過僵硬、不自然的問題，把男主角從愛而不得的闊少演成變態瘋子，讓粉絲不禁感嘆：「脫離了曾慶杰（逐玉導演），張凌赫原形畢露」。