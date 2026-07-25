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▲工程單位在八德路都更老宅兩側加裝數根紅色 H 型鋼梁進行安全斜撐，避免周邊開挖影響既有建物結構。（圖／翻攝「國廣工程-安全支撐」臉書粉專）

台北市松山區八德路三段驚見「八爪牙籤屋」奇景！一處百億危老改建基地在周邊拆除後，僅剩一棟 4 層樓老屋孤立中央，兩側加裝共 8 根 H 型鋼梁支撐，且 2 至 4 樓竟仍有人居住。據悉屋主堅守老宅拒絕百億都更，主因，才導致談判十多年最終破局。曝光的現場畫面，是位在台北市八德路三段的一處危老改建基地，周邊舊建物已被全數拆除，僅剩中間一棟 4 層樓透天老宅獨自保留。由於周遭頓成空地，工程單位「國廣工程」特別在老屋左右兩側加裝 8 根巨大的 H 型鋼梁進行安全支撐，形狀宛如八隻鋼鐵爪子緊緊抓牢建物，特殊的視覺畫面被民眾打卡形容為「八爪牙籤屋」，成為精華區的都更奇景。這座「都更孤島」地處精華地段，總開發價值相當驚人，但背後卻歷經漫長且複雜的談判過程。據了解，地主與建商協商長達十多年，期間有多家建商接洽，連。據悉屋主選擇堅守老宅不搬的主因，除了不想面臨漫長無期的都更過渡期，也擔心都更後房屋稅與地價稅大幅增加，加上對入住數十年的老房子深具情感，才決定拒絕參與都更。🟡一樓知名麵館另覓新地點 二至四樓仍有人住這棟話題性極高的建物現況也引發外界好奇。據了解，一樓原為知名老字號「南川麵館」八德店承租營業，過往生意興隆，如今配合拆除作業已另覓新址搬遷；不過，整棟建物產權由同一名屋主持有，目前二樓、三樓與四樓仍有住戶正常居住。隨著周邊基地陸續動工，這座矗立在鋼梁支撐下的八爪牙籤屋，後續改建與居住安全問題持續引發熱議。