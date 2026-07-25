近期新冠疫情升溫並進入流行期，疾管署今（25）日表示，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員後，決定將公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾，而擴大接種措施延長至今年9月28日；呼籲民眾盡快接種、獲得免疫保護以應對此波疫情。新冠疫苗接種院所等相關訊息可上疾管署「新冠防疫專區」查詢。
截至7月24日，本季新冠疫苗接種累計約174萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21%、第2劑0.56%。國內新冠疫苗庫存充足，尚有44.3萬劑，包含Moderna44萬劑、Novavax疫苗約0.3萬劑，其中Novavax新冠疫苗效期至今年7月31日。
高風險對象可打第2劑 口服抗病毒藥物與快篩試劑庫存充足
根據統計，本土新冠重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中9成以上都未接種本季新冠疫苗。若為65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象，如已接種1劑且間隔6個月（180天），還可再接種第2劑，提升保護力。
除疫苗外，公費口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）尚有16.9萬人份、舒冠效（Xocova）1.7萬人份，注射用瑞德西韋亦有庫存15.3萬劑。疾管署強調，庫存均充足、足敷此波疫情使用且還有開口合約可叫貨。
快篩、公費藥物哪裡可查？
疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，可至有販售家用快篩試劑的超商、超市或藥局購買進行自我篩檢。另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。
如需查詢公費口服抗病毒藥劑合約院所訊息，可至疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。另新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。
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高風險對象可打第2劑 口服抗病毒藥物與快篩試劑庫存充足
根據統計，本土新冠重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中9成以上都未接種本季新冠疫苗。若為65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象，如已接種1劑且間隔6個月（180天），還可再接種第2劑，提升保護力。
除疫苗外，公費口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）尚有16.9萬人份、舒冠效（Xocova）1.7萬人份，注射用瑞德西韋亦有庫存15.3萬劑。疾管署強調，庫存均充足、足敷此波疫情使用且還有開口合約可叫貨。
快篩、公費藥物哪裡可查？
疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，可至有販售家用快篩試劑的超商、超市或藥局購買進行自我篩檢。另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。
如需查詢公費口服抗病毒藥劑合約院所訊息，可至疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。另新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。